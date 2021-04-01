Форвард Львова Шина пропустит матч с Днепром-1 из-за травмы

Форвард " Львова " Шина пропустит матч 20-го тура УПЛ против "Днепра-1". Футболист получил травму в недавнем спарринге с аматорским "Фениксом-Стефано".

Уже тренировались в общей группе львовян еще два легионера, вернувшиеся в строй после травм – Ренан и Mихоби. Однако оба игрока не поехали на матч с днепрянами, так как еще не набрали форму.

Что касается Энеса Mахмутовича и Донатаса Казлаускаса, которые в конце марта находились в расположении сборных Люксембурга и Литвы, то они добирались в Днепр самостоятельно.

Напомним, что поединок "Днепр-1" - "Львов" состоится в пятницу 2 апреля и начнется в 19:00.