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Форвард Львова Шина пропустит матч с Днепром-1 из-за травмы

Премьер-лига
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Бразилец в последнее время набрал неплохую форму

Форвард Львова Шина пропустит матч с Днепром-1 из-за травмы

pfclviv.com

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Форвард "Львова" Шина пропустит матч 20-го тура УПЛ против "Днепра-1". Футболист получил травму в недавнем спарринге с аматорским "Фениксом-Стефано".

Уже тренировались в общей группе львовян еще два легионера, вернувшиеся в строй после травм – Ренан и Mихоби. Однако оба игрока не поехали на матч с днепрянами, так как еще не набрали форму.

Что касается Энеса Mахмутовича и Донатаса Казлаускаса, которые в конце марта находились в расположении сборных Люксембурга и Литвы, то они добирались в Днепр самостоятельно.

Напомним, что поединок "Днепр-1" - "Львов" состоится в пятницу 2 апреля и начнется в 19:00.

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В статье: Шина ФК Львов СК Днепр-1
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