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Форвард Львова Шина пропустит матч с Днепром-1 из-за травмы
Бразилец в последнее время набрал неплохую форму
pfclviv.com
Форвард "
Уже тренировались в общей группе львовян еще два легионера, вернувшиеся в строй после травм – Ренан и Mихоби. Однако оба игрока не поехали на матч с днепрянами, так как еще не набрали форму.
Что касается Энеса Mахмутовича и Донатаса Казлаускаса, которые в конце марта находились в расположении сборных Люксембурга и Литвы, то они добирались в Днепр самостоятельно.
Напомним, что поединок "Днепр-1" - "Львов" состоится в пятницу 2 апреля и начнется в 19:00.
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