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Тайсон дебютирует за дубль Шахтера, Вакула возвращается в состав

Премьер-лига
(1 голосов)

Дисциплинарные наказания от "горняков" в действии

Тайсон дебютирует за дубль Шахтера, Вакула возвращается в состав

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

В рамках молодежного чемпионата Украины в селе Счастливом "Шахтер" U-21 будет принимать сверстников из "Ворсклы". Интересно, что в стартовом составе дубля “горняков” появятся Тайсон и Владислав Вакула.

Напомним, что недавно бразильский вингер был переведен в дубль "горняков" из-за дисциплинарных нарушений и больше не тренируется с первой командой. Вакула же вернулся в "Шахтер" после неудачных зимних аренд в "Десне" и "Мариуполе". Последний раз Владислав выходил за молодежку донецкого клуба 4 декабря прошлого года против "Миная". В том матче он был удален с поля. Для Тайсона эта встреча станет дебютной в дубле "горняков".

"Шахтер" U-21 сейчас возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства, опережая "Динамо" на одно очко. Отметим, что у киевлян есть еще матч в запасе. "Ворскла" U-21 же занимает шестое место в зачетном рейтинге.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Комментарии (3)
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Romb_DK (Київ)
03.04.2021 в 12:07
може хоч трофей візьмуть за сезон?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.04.2021 в 11:06
с дебютом!)))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.04.2021 в 10:53
Нормальная ротация!))) Хотя верняк Тайсон мог и справку достать как Селезнев! Ответственность - это очень хорошо! А мог Тайсон и накинуть лям за сделку обмена Винисиуса Тобиуса со своих (примерно столько ему и выплатят по концовке контракта). Так что бобло Тайсона победило! Удачи ему в дубле, пусть подучит молодёжь!
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