Тайсон дебютирует за дубль Шахтера, Вакула возвращается в состав

В рамках молодежного чемпионата Украины в селе Счастливом "Шахтер" U-21 будет принимать сверстников из "Ворсклы". Интересно, что в стартовом составе дубля “горняков” появятся Тайсон и Владислав Вакула.

Напомним, что недавно бразильский вингер был переведен в дубль "горняков" из-за дисциплинарных нарушений и больше не тренируется с первой командой. Вакула же вернулся в "Шахтер" после неудачных зимних аренд в "Десне" и "Мариуполе". Последний раз Владислав выходил за молодежку донецкого клуба 4 декабря прошлого года против "Миная". В том матче он был удален с поля. Для Тайсона эта встреча станет дебютной в дубле "горняков".

"Шахтер" U-21 сейчас возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства, опережая "Динамо" на одно очко. Отметим, что у киевлян есть еще матч в запасе. "Ворскла" U-21 же занимает шестое место в зачетном рейтинге.