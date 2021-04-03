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Тайсон дебютирует за дубль Шахтера, Вакула возвращается в состав
Дисциплинарные наказания от "горняков" в действии
Шахтар / Автор невідомий
В рамках молодежного чемпионата Украины в селе Счастливом "Шахтер" U-21 будет принимать сверстников из "Ворсклы". Интересно, что в стартовом составе дубля “горняков” появятся Тайсон и Владислав Вакула.
Напомним, что недавно бразильский вингер
"Шахтер" U-21 сейчас возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства, опережая "Динамо" на одно очко. Отметим, что у киевлян есть еще матч в запасе. "Ворскла" U-21 же занимает шестое место в зачетном рейтинге.
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