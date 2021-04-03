Герой футбольного дня. Марио Чуже

Нередко встречаются ситуации, когда у того или иного тренера есть любимчики. Н'Голо Канте обожают все тренеры "Челси", Мирча Луческу называл Луиса Адриано лучше Куна Агуэро, а Зинедин Зидан не нарадуется счастью, работая с Каримом Бензема.

Вот и у Игоря Йовичевича есть свой любимец – Марио Чуже. Более того, молодой хорват оказался в Украине именно с "повеление" главного тренера "Днепра-1", который заметил Чуже еще в дубле загребского "Динамо". Небольшой период адаптации – и вот понеслось. Марио Чуже участвовал во всех официальных поединках "Днепра-1" после возобновления сезона, забил четыре гола. Все они, правда, пришлись только на два поединка, но от осознания этого не становится хуже. Чуже заработал тренерское доверие и понемногу зарабатывает симпатии болельщиков.

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

Скептики могут умалить значение вчерашнего дубля в ворота "Львова". Львовяне ведь одна из худших команд чемпионата по набранным очкам (сейчас третья с конца), худшая команда чемпионата по количеству пропущенных мячей (29 в восемнадцати поединках). Но Чуже дубль положил не только "Львову", но и "Десне", которая идет в топ-5, а претендует на топ-3.

На самом раннем отрезке украинской каденции Марио Чуже иногда выпадал из командных действий. Хорошо действовал индивидуально, но часто проявлялись недоразумения с партнерами. Сейчас все понемногу меняется. "Днепр-1" пытается играть в комбинационный футбол с обязательным продвижением вперед. Марио Чуже занимает позицию левого полузащитника в схемах Йовичевича.

Его личный сезонный рекорд результативности – восемь голов за "Истру 1961" в двадцати матчах. Сейчас Чуже забил четыре в восьми. И до конца сезона еще шесть поединков. С темпом один гол за два матча (в котором до сих пор двигался Чуже в Украине), финишную ленту хорват должен пересечь минимум с повторением личного рекорда. А может быть и нечто большее. Ведь хорваты обычно хорошо приживаются в УПЛ.