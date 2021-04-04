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Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
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Фото: Оксана Васильева
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 20-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо".
Лидер чемпионата оформит непростой выезд в гости к команде Владимира Шарана. Киевляне имеют отличный шанс впервые за долгое время стать чемпионами Украины, но для этого необходимо продолжать набирать очки в том же темпе. Даст ли бой "Александрия"? В каком состоянии пребывает "Динамо" после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
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