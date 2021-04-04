  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

Фото: Оксана Васильева

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 20-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо".

Читайте такжеТренер Динамо: Александрия - крепкий орешек, особенно у себя дома

Лидер чемпионата оформит непростой выезд в гости к команде Владимира Шарана. Киевляне имеют отличный шанс впервые за долгое время стать чемпионами Украины, но для этого необходимо продолжать набирать очки в том же темпе. Даст ли бой "Александрия"? В каком состоянии пребывает "Динамо" после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Александрия Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...