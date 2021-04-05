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Лавриненко: Во втором тайме матча с Мариуполем выровняли игру, но пропустили со стандарта

Премьер-лига
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Итоги матча от наставника Ингульца

Лавриненко: Во втором тайме матча с Мариуполем выровняли игру, но пропустили со стандарта

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Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение совей команды в матче 20-го тура УПЛ от "Мариуполя". (3:4).

"Поздравляю соперника с победой. Что касается нашей игры, то в первом тайме мы не совсем удачно действовали, многое у нас не получалось, много было брака.

В перерыве поговорили с ребятами, сделали две замены и игру, в целом, выровняли. Забили два хороших быстрых мяча, сравняли счет. Но допустили ошибку при стандартном положении, и в итоге победителем стал "Мариуполь". С чем я их и поздравляю", - сказал Лавриненко.

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК Мариуполь

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