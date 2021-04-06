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"Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях

Премьер-лига
(1 голосов)

Последние месяцы контракта для бразильца превратились в мучения

"Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон продолжает давать однозначные сигналы на своей странице в Twitter по поводу будущего в донецком клубе.

"Я не могу дождаться, чтобы этот шторм прошел, и в моем сердце наступил мир", – написал Тайсон в Twitter.

Отметим, что бразилец был переведен в дубль и даже успел сыграть один матч, в котором отметился голом. 30 июня Тайсон станет свободным агентом. 33-летний вингер выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.04.2021 в 10:57
Выход за дубль успокоит твои нервы!
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.04.2021 в 10:38
Чуваку не терпится играть за дубль Интернасьоналя, получая гораздо меньше денег. Забавно будет, если его в родной Бразилии бананами закидают
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.04.2021 в 10:27
З кротівника мало хто пішов по доброму...
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+2
-3
Goleon (Одесса)
06.04.2021 в 10:12
Какой шторм? Он что, до сих пор на горшке сидит? ))))
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+2
0
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scorpius (Ck)
06.04.2021 в 10:02
Мы тоже)
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+5
-1


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