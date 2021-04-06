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"Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
Последние месяцы контракта для бразильца превратились в мучения
Фото - ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Тайсон продолжает давать однозначные сигналы на своей странице в Twitter по поводу будущего в донецком клубе.
"Я не могу дождаться, чтобы этот шторм прошел, и в моем сердце наступил мир", – написал Тайсон в Twitter.
Não vejo a hora desta tempestade passar para ter paz em meu coração!..— Taison Barcellos F. (@taisonfreda7) April 5, 2021
Отметим, что бразилец был переведен в дубль и даже успел сыграть один матч, в котором отметился голом. 30 июня Тайсон станет свободным агентом. 33-летний вингер выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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