"Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях

Вингер "Шахтера" Тайсон продолжает давать однозначные сигналы на своей странице в Twitter по поводу будущего в донецком клубе.

"Я не могу дождаться, чтобы этот шторм прошел, и в моем сердце наступил мир", – написал Тайсон в Twitter.

Não vejo a hora desta tempestade passar para ter paz em meu coração!.. — Taison Barcellos F. (@taisonfreda7) April 5, 2021

Отметим, что бразилец был переведен в дубль и даже успел сыграть один матч, в котором отметился голом. 30 июня Тайсон станет свободным агентом. 33-летний вингер выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.