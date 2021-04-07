Сикан, который перенес операцию на челюсти, приступил к индивидуальным тренировкам

В матче 17 тура УПЛ с полтавской "Ворсклой" нападающий " Мариуполя " Даниил Сикан получил серьезную травму – закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

Впрочем, по информации Meta-ratings, уже 6 апреля футболист начал тренироваться по индивидуальной программе.

В "Мариуполе" надеются на помощь игрока молодежной сборной Украины в майских матчах УПЛ.

Напомним, что Сикан выступает за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера". В этом сезоне он забил 2 гола в 13 матчах УПЛ.