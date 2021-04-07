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Сикан, который перенес операцию на челюсти, приступил к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
(1 голосов)

В Мариуполе надеются, что парень будет готов к завершающим матчам чемпионата

Сикан, который перенес операцию на челюсти, приступил к индивидуальным тренировкам

ФК Маріуполь

Новина українською

В матче 17 тура УПЛ с полтавской "Ворсклой" нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан получил серьезную травму – закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

Впрочем, по информации Meta-ratings, уже 6 апреля футболист начал тренироваться по индивидуальной программе.

В "Мариуполе" надеются на помощь игрока молодежной сборной Украины в майских матчах УПЛ.

Напомним, что Сикан выступает за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера". В этом сезоне он забил 2 гола в 13 матчах УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Даниил Сикан
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Источник:
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Комментарии (1)
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Azovfan Mariupol (Мариуполь)
07.04.2021 в 18:58
Выздоравливай, очень надеемся на тебя.
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