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Сикан, который перенес операцию на челюсти, приступил к индивидуальным тренировкам
В Мариуполе надеются, что парень будет готов к завершающим матчам чемпионата
ФК Маріуполь
В матче 17 тура УПЛ с полтавской "Ворсклой" нападающий "
Впрочем, по информации Meta-ratings, уже 6 апреля футболист начал тренироваться по индивидуальной программе.
В "Мариуполе" надеются на помощь игрока молодежной сборной Украины в майских матчах УПЛ.
Напомним, что Сикан выступает за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера". В этом сезоне он забил 2 гола в 13 матчах УПЛ.
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