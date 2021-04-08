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Соломон: Мы знаем, что Мариуполь в матче с Шахтером отдаст все свои силы
Горняки серьезно настраиваются
Хавбек "
"Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого.
Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с "Мариуполем", - сказал Соломон.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (6)
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миг-25 (киев)
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