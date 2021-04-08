  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соломон: Мы знаем, что Мариуполь в матче с Шахтером отдаст все свои силы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон: Мы знаем, что Мариуполь в матче с Шахтером отдаст все свои силы

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки серьезно настраиваются

Соломон: Мы знаем, что Мариуполь в матче с Шахтером отдаст все свои силы

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура с "Мариуполем".

"Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого.

Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с "Мариуполем", - сказал Соломон.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
08.04.2021 в 18:32
Соломон-ну если ты такой умный -то поставь на тотализаторе лимон баксов который тебе рыжий отвалил и поставь ВСЕ на победу Будки-и ты станешь самым богатым евреем в мире
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.04.2021 в 18:28
Евреи вроде люди умные...)))
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.04.2021 в 18:25
Парень с юмором
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 18:15
Так Мариуполь всегда отдаёт все силы. Шахтёру...
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
08.04.2021 в 18:14
Марик слабоват
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
08.04.2021 в 18:01
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...