Соломон: Мы знаем, что Мариуполь в матче с Шахтером отдаст все свои силы

Хавбек " Шахтера " Манор Соломон рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура с "Мариуполем".

"Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого.

Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с "Мариуполем", - сказал Соломон.