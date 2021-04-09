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Экс-форвард Зари - о расизме: В Украине со мной происходили неприятные события
Он считает, что за ним присматривали в магазинах из-за его цвета кожи
Фото: transfermarkt.ru
Бывший нападающий "Зари" Леонардо Руис высказался о проблеме расизма в Испании, а также вспомнил неприятный, с его точки зрения, эпизод из жизни в Украине.
"Это правда, когда говорят, что в Ла Лиге нет расизма. Я играю в Испании уже год, и заметил большое уважение со стороны всех, включая соперников. У нас не было никаких неприятных эпизодов. Я никогда не ощущал себя оскорбленным из-за цвета своей кожи.
В Украине со мной происходили неприятные события. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды за покупками, то замечал, как охранник стоит сзади, чтобы присматривать за мной. Видел, что наблюдение было практически всегда, чего здесь попросту не бывает", - отметил Руис.
Напомним, Леонардо Руис выступал за луганскую "Зарю" в сезоне-2018/19 на правах аренды из лиссабонского "Спортинга". Сейчас колумбийский форвард также на условиях аренды выступает в Испании за "Логроньес".
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