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Экс-форвард Зари - о расизме: В Украине со мной происходили неприятные события

Премьер-лига
(1 голосов)

Он считает, что за ним присматривали в магазинах из-за его цвета кожи

Экс-форвард Зари - о расизме: В Украине со мной происходили неприятные события

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

Бывший нападающий "Зари" Леонардо Руис высказался о проблеме расизма в Испании, а также вспомнил неприятный, с его точки зрения, эпизод из жизни в Украине.

"Это правда, когда говорят, что в Ла Лиге нет расизма. Я играю в Испании уже год, и заметил большое уважение со стороны всех, включая соперников. У нас не было никаких неприятных эпизодов. Я никогда не ощущал себя оскорбленным из-за цвета своей кожи.

В Украине со мной происходили неприятные события. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды за покупками, то замечал, как охранник стоит сзади, чтобы присматривать за мной. Видел, что наблюдение было практически всегда, чего здесь попросту не бывает", - отметил Руис.

Напомним, Леонардо Руис выступал за луганскую "Зарю" в сезоне-2018/19 на правах аренды из лиссабонского "Спортинга". Сейчас колумбийский форвард также на условиях аренды выступает в Испании за "Логроньес".

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В статье: Заря (Луганск) Леонардо Руис
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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ulych (Запоріжжя)
09.04.2021 в 13:33
А скільки охоронці супермаркетів переловили наших (і не наших) на крадіжці? Тут це расизм, а шаройобік стріляючи в такого охоронця став політичним переслудуванцем. Так це вигідна справа - вкрав і апелюй до правозахисників - тут політичне переслідування, тут расизм. Супер!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.04.2021 в 13:32
Кто такое это чудо? Да и вроде не негр он, а так, смугленький...
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KDK2020 (Киев)
09.04.2021 в 13:18
Почему-то такие "откровения" происходят только после "того". где ж была твоя гордость заявить об этом, находясь тут, в Украине?! Или речь идет о безосновательных проплаченных заявлениях. Надеюсь, оплачивают не в ру.блях?
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