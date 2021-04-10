Заря - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот матч состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка", однако он будет формально домашним для "Зари". Поэтому и трансляцию этого матча организует медиа-группа "1+1".

Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также игру в прямом эфире можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Текстовая онлайн трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>.

Начало игры – в воскресенье, 11-го апреля 2021 года, в 14:00.

На нашем сайте можно будет посмотреть анонс и прогноз на матч "Заря" - "Ингулец". Также ближе к началу поединка здесь появится новость с видеотрансляцией – вам не придется искать прямой эфир на других вкладках. Напомним также, что большинство матчей УПЛ транслируются в форматов АУДИО-репортажей на нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>.