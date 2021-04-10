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(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Премьер-лига
(3 голосов)

Для него сегодняшний соперник - особенный

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывают и такие ситуации – можно ничего не делать, и благодаря этому оказаться в центре внимания. Это словно определение с юриспруденции "преступные действия или бездействие".

Сегодняшний центральный матч игрового дня УПЛ ассоциируется именно с бездействием одного из игроков. Влад Супряга. В прошлом сезоне он был основным в "Днепре-1", проведя за чемпионат 25 матчей. Забил четырнадцать голов – отмечался чаще, чем в каждом втором поединке. И разительный контраст с сегодняшней статистикой – пятнадцать матчей и только два гола.

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга - изображение 1

Видимо, карьерным пиком Влади Супряги на клубном уровне стал именно поединок между "Днепром-1" и "Динамо". Он состоялся в конце февраля 2020-го года и завершился громкой сенсацией – победа андердога 3:1. Все три гола днепрян забил Влад Супряга, который уже тогда принадлежал "Динамо", но получил от киевлян разрешение сыграть против своей материнской команды.

До сих пор это единственный хет-трик Супряги на взрослом уровне. В чемпионате 2019/20 он стал третьим лучшим бомбардиром УПЛ (14 голов), уступив только Александру Филиппову (16 голов) и Жуниору Мораесу (20 голов). А после этого - путь по нисходящей. Вернувшись в "Динамо", в течение почти целого сезона он в пяти различных турнирах (Суперкубок, Кубок, УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы) суммарно провел лишь на три матча больше, чем за "Днепр-1" в одном чемпионате. О точных ударах и говорить не приходится – коэффициент результативности понизился на семь раз.

И это не просто проблема не реализации, это еще и проблема низкого показателя ожидаемых голов. Ведь нельзя рассчитывать на прорыв футболиста, который попросту не играет. Ванат, Викентий Волошин – они сегодня подают больше надежд, чем Владислав Супряга.

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга - изображение 2

Но на матч против "Днепра-1" Ваната и Волошина в заявке нет. А вот Супряга получил честь быть дублером Артема Беседина. Владислав сыграл 73 минуты в матче против "Руха", а вот в игре с "Александрией" его не было в списке доступных игроков. Сегодня он может появиться на поле при условии, что все уже будет решено в пользу "Динамо".

И должен попробовать сыграть хорошо – на мастерстве, супер-мотивации, на везении. Как-угодно, но именно сейчас для Супряги начинается час икс. Не проявив себя в заключительных поединках сезона, которые и решат судьбу чемпионства, Супряга погасит те искорки перспектив, которые еще тлеют на его горизонте.

Сейчас или никогда.

Фото - UA-Футбол, Александр Приходько

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.04.2021 в 13:07
Погнався в Динамо за грошима. Думав там манна небесна.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.04.2021 в 13:07
Цілком можливо, що заграє нормально в якомусь європейському середняку, як Яремчук. Тобто там, де часто буде можливість використовувати вільний простір та швидкість. В тій же Бельгії відверто полюбляють грати самі і давати грати супернику, а не як в УПЛ, переважно нудні "автобуси".
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Spokoyno (Киев)
10.04.2021 в 12:46
Скоріш за все Динамо не його команда. Супряга здебільшого гравець контратаки... Вільного простору Утім суперники зазвичай майже не залишають вільного місця біля своїх воріт... А продавити чи обвести на "носовій хустинці" зовсім не "козирі" Влада
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nivroku (Odessa)
10.04.2021 в 12:32
он скис после того, как его бросила девушка
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ukrop08
10.04.2021 в 12:09
надо избавляться от него. или ДК не его команда, или он не такой перспективный как думали.
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