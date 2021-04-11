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Мораес: Матч против Динамо - особая игра. Мы можем победить
Встреча с бывшими
Шахтар/Автор невідомий
Автор дубля в ворота "Мариуполя" Жуниор Мораес прокомментировал игру "Шахтера" против приазовцев и поделился мыслями на счет матча с "Динамо":
"Очень счастлив и доволен сегодняшним результатом. Важно продолжать быть сконцентрированными во всех играх. Команда действительно сегодня показала, что хочет победить. Поздравляю всех игроков. У футболистов есть взлеты и падения. Это происходит, это жизнь. Не всегда все происходит, как ты этого хочешь. Самое главное - продолжать работать, отдаваться и хорошо готовиться. Только так победы будут даваться.
Для меня всегда мотивация - играть против команды, которая находится впереди тебя. Без всяких сомнений, Классико - это особенная игра. Мы постараемся всей головой сконцентрироваться на игре. Думаю, что у нас есть все достаточные качества, чтобы победить. Постараемся в этом матче сделать все, чтобы чемпионат был более привлекательным", - сказал Жуниор.
"Шахтер" и "Динамо" столкнутся на НСК "Олимпийский" уже на следующих выходных. Этот матч станет знаковым для Мораеса, ведь он провел три с половиной сезона в составе "бело-синих". За киевлян он один раз отличился в воротах "горняков", а за "Шахтер" он трижды забивал столичному клубу.
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