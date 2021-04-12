Андрей Тотовицкий: В Шахтере меньше расписываются на мячах, чем в Десне

В большинстве матчей сезона-2020/21 Андрей Тотовицкий провел на поле львиную долю игрового времени, сдев немалый вклад в достижение командой положительных результатов. Минувший тур, в котором соперником черниговцев была "Александрия", не стал исключением: в этом поединке Тотовицкий был одной из самых заметных фигур, отличившись двумя забитыми мячами. Они позволили "Десне" добиться победы над александрийцами с крупным счетом 4:1. Этот выигрыш для команды Александра Рябоконя имеет важное значение, так как после двух поражений в мартовских встречах с "Шахтером" и "Днепром-1" ей пришлось наверстывать упущенное. В минувшую субботу, как и туром ранее, черниговская команда сумела пополнить копилку тремя очками, что позволяет борьбу за третью строчку в итоговой таблице.

- Отставание от "Зари" всего на два очка при одной отложенной игре луганчан обнадеживает? – первым делом интересуюсь у Тотовицкого.

- Не сказал бы, что обнадеживает, ведь у "Зари" в чемпионате осталось шесть матчей, а у нас пять. Главное для "Десны" - брать свои очки и побеждать в оставшихся играх.

- Как оцениваете календарь финишной части сезона, в котором вашей команде предстоит встретиться на выезде с "Минаем", "Львовом", "Ворсклой", "Мариуполем" и дома с "Колосом"?

- У нас сейчас более менее ровный чемпионат. В любой игре ты можешь как набрать очки, так и потерять.

- Многие специалисты сходятся во мнении, что "Александрия" не заслуживала столь крупного поражения. Как же так вышло?

- Мы реализовали все свои моменты, вот и победили. Да, согласен, "Александрия" играла неплохо, и такого крупного поражения не заслуживала. Но гол Ковальца – это был один из моментов или полумоментов, когда гостям удалось забить. Еще раз александрийская команда угрожала нашим воротам, когда мяч попал в перекладину. Получается, всего два голевых момента. Даже если бы соперник забил нам два мяча, это ему не помогло бы, так как мы поразили цель четырежды. Это футбол, подобное в нем часто бывает. Взять, к примеру, наш недавний поединок с "Днепром-1". Мы нанесли 150 ударов, владели преимуществом в процентном отношении 70 на 30, но в итоге уступили 0:2…

- Субботний матч на черниговском стадионе стал настоящим парадом эффектных голов. Оба забитых вами мяча – из этой серии…

- Первый свой мяч забил после хорошей подачи Влада Калитвинцева. Я "качнул" своего соперника, сыграв на опережение. В тот момент мне чуть-чуть повезло: бил головой, мяч от головы попал в плечо и закрутился в ворота. А второй гол был забит на последней минуте матча. Во время нашей контратаки шла передача в центр штрафной площади, где в боковом положении к воротам я потянулся за мячом, остановил его, и уже будучи к александрийской "рамке" спиной, пробил. Учитывая окружение из трех защитников, другого выбора, кроме как пробить неожиданно для вратаря пяткой, у меня не было. Рад, что получилось.

- Не припомню такого случая, чтобы в одной игре вратарь дважды умудрился пропускать после ударов пяткой. Похоже, это был явно не день Юрия Панькива…

- Да, такое редко бывает или вообще не бывает, чтобы два гола были забиты пяткой в одном матче. Мне с одной стороны жаль Панькива, так я его хорошо знаю, он нормальный парень. Но с другой стороны – это футбол, и полагаю, что за свою многолетнюю карьеру он пропускал разные мячи. Думаю, что Юрий сделает правильные выводы и у него в дальнейшем все будет хорошо.

- Признайтесь, пробить пяткой во втором вашем взятии ворот решились благодаря такому же голу в исполнении Максима Имерекова?

- Нет-нет, ни в коем случае! У меня, как я уже сказал, не оставалось другого варианта, кроме как ударить именно таким образом.

- В матче первого круга, как и в одной из игр минувшего чемпионата, вы также забивали александрийцам. Похоже, что для вас это становится уже традицией?

- Ну да. Играя за "Десну", я им уже забил четырежды. Впрочем, и многим другим командам тоже.

- Когда вы забивали второй мяч, не обошлось без повреждения. Что к нему привело и каков характер травмы?

- Когда я смотрел этот эпизод по видео в повторе, то было видно, что мяч катился немного назад, вот мне и пришлось сильно за ним тянуться. Все думают, что у меня заболела правая нога, которой я наносил удар пяткой. Но это не так, дело вовсе не в ударе. Именно тогда, когда тянулся за мячом, левая нога вроде как немного "застряла". В момент доставания мяча я почувствовал, что что-то не так.

- Как чувствуете себя сейчас?

- По сравнению с субботой и воскресеньем сегодня мне уже чуть получше. В понедельник в шесть вечера буду делать ультразвуковое исследование ноги, после которого станет точно ясно, каков характер травмы и сколько времени я пропущу.

- До субботней игры лучшим бомбардиром "Десны" в текущем сезоне был Филипп Будковский, имевший на счету семь мячей. Учитывая, что у вас теперь на два больше, одноклубнику придется наверстывать упущенное.

- У нас с Филиппом сейчас такая ситуация, что оба пока не можем играть. Лучше бы нам поскорее восстановиться и помогать друг другу забивать. А кто станет лучшим бомбардиром команды - для меня это не столь важно. Главное – быть здоровым и помогать команде побеждать.

- Кстати, как дела у находящегося в лазарете Будковского?

- Это лучше у него спросить, так как я вам точно не скажу. На данный момент он не тренируется, так как восстанавливается. Вообще, сейчас у "Десны" пошла неприятная череда травм. Вдвойне неприятно и обидно, что это происходит на финишной прямой.

- Отсутствие зрителей на трибунах стало уже привычным ощущением?

- К сожалению, да. За последний год это стало настолько привычным, что уже не обращаешь внимания – просто выходишь и играешь. В Чернигове очень любят футбол. Функционирующая ныне одна трибуна, вмещающая около пяти тысяч человек, на каждом матче раньше принимала минимум четыре с половиной тысячи зрителей. После каждой игры во время карантина и локдауна болельщики все время пишут, что очень хотят попасть на стадион. Разумеется, нас, футболистов, присутствие зрителей на трибунах очень мотивирует. Даже когда на стадионе есть всего одна тысяча человек, то это лучше, чем их полное отсутствие. Допустим, когда забиваешь гол, то всегда можешь разделить радость с болельщиками. А так…

- Как часто приходится контактировать с черниговскими любителями футбола вживую?

- Учитывая любовь черниговцев к футболу и к своей команде, нередко приходится раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками. Как после игры, так и во время прогулок по городу. Мне кажется, в "Шахтере" меньше расписываются на мячах, чем в "Десне".

- В этом сезоне, как никогда развернулась нешуточная борьба в споре бомбардиров. Нацелены его выиграть?

- У меня нет такой цели – стать лучшим бомбардиром. Она у меня другая: в каждой игре выходить на поле, приносить пользу команде и забивать. Сейчас все мысли о том, что покажет УЗИ. Хочется отделаться легким испугом, и чтобы исследование показало, что с ногой нет ничего серьезного и я смог бы продолжить играть.

- В канун чемпионата Европы каждый футболист мечтает о том, как попасть в сборную. Наверняка и вы – не исключение?

- В последнее время мне часто задают этот вопрос. Все, что зависит от меня, я стараюсь для этого делать. Все остальное – прерогатива главного тренера сборной.