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"Экономически бьет по бюджету" - Денисов рассказал о проблеме арендованных Мариуполем игроков
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Директор ТК "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о матче 21-го тура УПЛ
Напомним, что "Мариуполь" не смог выставить 13 игроков на матч с "Шахтером" по условиям арендных соглашений.
"Шахтер" без проблем расправился с "Мариуполем", уже в первом тайме все было решено. Мариупольцы не могли использовать арендованных у "Шахтера", поэтому сыграли наполовину молодежным составом.
Эта тема, давно набившая оскомину. "Динамо" не позволяет сыграть против себя арендованным "Днепру-1", "Мариуполь" тоже не смог позволить себе использовать арендованных у "Шахтера". "Заря", кстати, разрешила "Ингульцу", чтобы арендованные у нее игроки сыграли.
Где эта грань и как она должна регулироваться? Каждый раз один и тот же вопрос. Никто ничего не запрещает, ведь любой клуб не имеет права по трудовому законодательству кому-то запретить работать. Другое дело, что в контрактах прописано: "Хотите выставить наших арендованных, заплатите такую-то сумму". Это, естественно, экономически бьет по бюджету и "Мариуполь" себе такое позволить не может", - заявил Денисов.
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