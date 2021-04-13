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Легионер Динамо пропустит остаток сезона - источник
Беньямин Вербич продолжает заниматься по индивидуальной программе
Фото: dynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в ближайших матчах так и не сможет рассчитывать на одного из ведущих легионеров команды.
Процесс выздоровления словенского полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, хотя футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом сообщает Meta-ratings.
Возвращение Вербича в строй ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы.
Напомним, что в последний раз Вербич сыграл за "Динамо" 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против "Колоса" (2:2).
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