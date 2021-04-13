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Легионер Динамо пропустит остаток сезона - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Беньямин Вербич продолжает заниматься по индивидуальной программе

Легионер Динамо пропустит остаток сезона - источник

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайших матчах так и не сможет рассчитывать на одного из ведущих легионеров команды.

Процесс выздоровления словенского полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, хотя футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом сообщает Meta-ratings.

Возвращение Вербича в строй ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы.

Напомним, что в последний раз Вербич сыграл за "Динамо" 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против "Колоса" (2:2).

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Meta-ratings

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