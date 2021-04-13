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Хлебас: Олимпик сел в оборону и ждал финального свистка
Но Колос все-таки дожал соперника
koloskovalivka.com
Форвард "Колоса" Дмитрий Хлебас в эфире ТК "Футбол" высказался о
"Олимпик" сел в оборону, они старались играть на контратаках. Наша задача была дожать их.
Было видно, что соперник ждал уже финального свистка. Хорошо, что нам таки удалось одержать победу", - сказал Хлебас.
Отметим, что это было восьмое подряд поражение "Олимпика" в УПЛ, что является клубным антирекордом дончан.
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Источник:ТК Футбол
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