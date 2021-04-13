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Хлебас: Олимпик сел в оборону и ждал финального свистка

Премьер-лига
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Но Колос все-таки дожал соперника

Хлебас: Олимпик сел в оборону и ждал финального свистка

koloskovalivka.com

Новина українською

Форвард "Колоса" Дмитрий Хлебас в эфире ТК "Футбол" высказался о победе в матче 21-го тура УПЛ против "Олимпика" (2:1).

"Олимпик" сел в оборону, они старались играть на контратаках. Наша задача была дожать их.

Было видно, что соперник ждал уже финального свистка. Хорошо, что нам таки удалось одержать победу", - сказал Хлебас.

Отметим, что это было восьмое подряд поражение "Олимпика" в УПЛ, что является клубным антирекордом дончан.

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В статье: Дмитрий Хлебас Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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