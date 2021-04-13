Хлебас: Олимпик сел в оборону и ждал финального свистка

Форвард "Колоса" Дмитрий Хлебас в эфире ТК "Футбол" высказался о победе в матче 21-го тура УПЛ против "Олимпика" (2:1) .

"Олимпик" сел в оборону, они старались играть на контратаках. Наша задача была дожать их.

Было видно, что соперник ждал уже финального свистка. Хорошо, что нам таки удалось одержать победу", - сказал Хлебас.