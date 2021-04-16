Ковалец и Ситало пропустят матч со Львовом

"Александрия" отправилась на матч против "Львова" без двух футболистов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Встречу пропустят полузащитник Кирилл Ковалец и форвард Артем Ситало.

27-летний Ковалец в прошлом туре провел 64 минуты против "Десны" и забил гол в этом матче.

31-летний Ситало сыграл с "Десной" полный матч.

Напомним, что поединок "Александрия" - "Львов" состоится сегодня, 16 апреля. Начало - 17:00.

Добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "александрийцы" находятся на 7-м месте, набрав 26 зачетных пунктов. Команда из Львова расположилась на предпоследней позиции, в активе клуба 15 очков.