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Ковалец и Ситало пропустят матч со Львовом

Премьер-лига
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Причины не уточняются

Ковалец и Ситало пропустят матч со Львовом

Новина українською

"Александрия" отправилась на матч против "Львова" без двух футболистов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Встречу пропустят полузащитник Кирилл Ковалец и форвард Артем Ситало.

27-летний Ковалец в прошлом туре провел 64 минуты против "Десны" и забил гол в этом матче.

31-летний Ситало сыграл с "Десной" полный матч.

Напомним, что поединок "Александрия" - "Львов" состоится сегодня, 16 апреля. Начало - 17:00.

Добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "александрийцы" находятся на 7-м месте, набрав 26 зачетных пунктов. Команда из Львова расположилась на предпоследней позиции, в активе клуба 15 очков.

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В статье: Сергей Ковалец ФК Львов ФК Александрия Артем Ситало
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Источник:
Футбол "NEWS"

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