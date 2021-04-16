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Ковалец и Ситало пропустят матч со Львовом
Причины не уточняются
"Александрия" отправилась на матч против "Львова" без двух футболистов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Встречу пропустят полузащитник Кирилл Ковалец и форвард Артем Ситало.
27-летний Ковалец в прошлом туре провел 64 минуты против "Десны" и забил гол в этом матче.
31-летний Ситало сыграл с "Десной" полный матч.
Напомним, что поединок "Александрия" - "Львов" состоится сегодня, 16 апреля. Начало - 17:00.
Добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "александрийцы" находятся на 7-м месте, набрав 26 зачетных пунктов. Команда из Львова расположилась на предпоследней позиции, в активе клуба 15 очков.
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