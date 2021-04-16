  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер U-21 - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер U-21 - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Начало матча в 12:00

Шахтер U-21 - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В центральном матче 22-го тура молодежного чемпионата Украины сыграет донецкий "Шахтер" U21 с киевским "Динамо" U21.

Поединок состоится сегодня, 16 апреля, и пройдет на поле стадиона "Княжа Арена", который расположен в селе Счастливое Киевской области. Начало игры запланировано в 12:00.

Перед очной встречей киевляне отстают от "горняков", которые идут на первой позиции чемпионата U21, на одно очко. При этом подопечные Юрия Мороза имеют игру в запасе.

Во второй части чемпионата "горняки" выступают очень уверенно, что доказывает 10-матчевая серия без поражений. Лишь в 21-м туре коллектив Фернандо Валенте впервые в сезоне сыграл вничью, но продолжает возглавлять турнирную таблицу (52 очка, разница мячей: 66–18). Перед принципиальным поединком наставник не сможет рассчитывать на Ивана Лосенко и Эдуарда Козика (из-за травм).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Динамо U-21 (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...