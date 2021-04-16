Шахтер U-21 - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В центральном матче 22-го тура молодежного чемпионата Украины сыграет донецкий "Шахтер" U21 с киевским "Динамо" U21.

Поединок состоится сегодня, 16 апреля, и пройдет на поле стадиона "Княжа Арена", который расположен в селе Счастливое Киевской области. Начало игры запланировано в 12:00.

Перед очной встречей киевляне отстают от "горняков", которые идут на первой позиции чемпионата U21, на одно очко. При этом подопечные Юрия Мороза имеют игру в запасе.

Во второй части чемпионата "горняки" выступают очень уверенно, что доказывает 10-матчевая серия без поражений. Лишь в 21-м туре коллектив Фернандо Валенте впервые в сезоне сыграл вничью, но продолжает возглавлять турнирную таблицу (52 очка, разница мячей: 66–18). Перед принципиальным поединком наставник не сможет рассчитывать на Ивана Лосенко и Эдуарда Козика (из-за травм).