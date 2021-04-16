Клуб Первой лиги просматривает экс-форварда итальянского клуба - источник

Молдавский нападающий Лаур Кицану сейчас находится на просмотре в "Металлисте-1925". Об этом сообщает Moldfootball.com.

Отмечается, если 20-летний футболист подойдет тренерскому штабу, то харьковский клуб сможет подписать игрока только в межсезонье, когда снова откроется трансферное окно.

Ранее Кицану выступал в итальянском "Скандиччи" из Серии D и португальском "Мариньенсе" из третьего дивизиона. Также футболист успел уже поиграть за молодежную сборную Молдовы (U21).

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Металлист-1925" идет на третьем месте, набрав 39 зачетных пунктов. Следующий матч подопечные Валерия Кривценцова сыграют против "Волыни" в субботу, 17 апреля. Начало - в 19:00.





