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Клуб Первой лиги просматривает экс-форварда итальянского клуба - источник

Премьер-лига
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Также он успел поиграть за молодежную сборную Молдовы

Клуб Первой лиги просматривает экс-форварда итальянского клуба - источник

Фото: moldfootball.com

Новина українською

Молдавский нападающий Лаур Кицану сейчас находится на просмотре в "Металлисте-1925". Об этом сообщает Moldfootball.com.

Отмечается, если 20-летний футболист подойдет тренерскому штабу, то харьковский клуб сможет подписать игрока только в межсезонье, когда снова откроется трансферное окно.

Ранее Кицану выступал в итальянском "Скандиччи" из Серии D и португальском "Мариньенсе" из третьего дивизиона. Также футболист успел уже поиграть за молодежную сборную Молдовы (U21).

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Металлист-1925" идет на третьем месте, набрав 39 зачетных пунктов. Следующий матч подопечные Валерия Кривценцова сыграют против "Волыни" в субботу, 17 апреля. Начало - в 19:00.



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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Лаур Кицану
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Источник:
Moldfootball.com

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