Грозный: Вне зависимости от результата матча Шахтер - Динамо, киевляне выиграют все турниры внутри Украины

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с " Динамо ".

"Я еще раз обозначу свою личную позицию к оценке результатов матчей УПЛ. Часто пишут в комментариях, что я не даю точных прогнозов. На матчи УПЛ я даю только аналитику, а не предполагаемый результат. Это моя принципиальная позиция, так как я украинский тренер и я с пониманием отношусь к работе своих коллег. Матчи между динамовцами и "горняками" с момента первого чемпионства "Шахтера" уже двадцать лет являются принципиальными. Это всегда дерби и всегда украинское классико.

Динамовцы сейчас на всех парах летят к чемпионству, опережая "Шахтер" на семь очков, но перед матчем об этом никто не думает. Киевляне во второй части чемпионата в 2021 году только однажды сыграли вничью 1:1. Это было в поединке с "Десной". Во всех остальных матчах "бело-синие" победили. "Шахтер" также раз сыграл вничью 0:0 с "Колосом", но зато дважды проиграл "Заре" (0:1) и "Львову" (2:3). Отсюда и такое отставание от "Динамо".

У команд разная игровая философия, но и киевляне, и "горняки" играли в групповом раунде Лиги чемпионов, где стали третьими в своих квартетах. Затем обе команды дошли до 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, у обеих команд не будет поддержки болельщиков в связи с карантином. Хочу обратить внимание на то, что при Мирче Луческу динамовцы играют очень дисциплинированно, организованно и надежно без мяча. Это очень важный момент. Обе команды мало пропускают, как и "Заря". Наши лидеры УПЛ уделяют этому много внимания. Не только обороняясь, а и хорошо контролируя мяч, ты имеешь возможность сохранять свои ворота в неприкосновенности.

Динамовцы немало забивают. В том числе киевляне часто забивают в компенсированное время, что свидетельствует об их хороших кондициях и характере. У обоих команд возникают сложности при стандартах у своих ворот и при острых передачах в штрафную. Это связано с концентрацией футболистов, оценкой игровой ситуации и конкретной персональной ответственности игроков за своих соперников. Мы часто видим, что никто конкретно не держит игроков соперника. Я называю это коллективной безответственностью. Кстати, подобная тенденция продолжается в европейском и мировом футболе. Это недостаток современного футбола и тренерам обязательно необходимо внести коррективы и вернуться к истокам футбола, а именно уметь персонально действовать в своей штрафной. До штрафной играйте "зону", в штрафной переходите на персоналку.

Во внутреннем чемпионате такая игра без персональной опеки проходит, а на международном уровне наказывают. Игра "Шахтер" – "Динамо" будет достаточно равной и очень характерной. Поклонникам обеих команд хочется увидеть забитые мячи и приемлемый результат для своих команд. Вне зависимости от результата матча, на мой взгляд, динамовцы выиграют все турниры внутри Украины. Суперкубок киевляне уже выиграли, а теперь они еще завоюют трофей УПЛ, а также Кубок Украины", - сказал Грозный.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.