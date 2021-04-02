Грозный: Многие критиковали Шевченко, но я его поддерживаю

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о тактических экспериментах главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в мартовских матчах отбора ЧМ-2022., используя схемы с тремя и двумя центральными защитниками.

"В трех матчах Андрей Шевченко и его помощники использовали разные схемы. Многие за это критиковали тренера. Но я как специалист его поддерживаю. Для каждого соперника был свой план на игру с учетом нюансов. Приходилось выбирать тактику от своих возможностей и возможностей соперника. Безусловно, тренеры не брали информацию с потолка, оценивали состояние игроков, которые, уверен, были в хороших физических кондициях.

Наша команда нанесла порядка 30 ударов по воротам. Это мало? Нет, конечно. Подвела реализация. Один только Мораес мог забить несколько голов. Были моменты у Кривцова, Зинченко, Зубков выходил один на один. Мы создали много моментов, и могли закрыть игру еще в первом тайме", - сказал Грозный.