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Грозный: Многие критиковали Шевченко, но я его поддерживаю

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист - о тактических экспериментах главного тренера сборной Украины

Грозный: Многие критиковали Шевченко, но я его поддерживаю

Скриншот: УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о тактических экспериментах главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в мартовских матчах отбора ЧМ-2022., используя схемы с тремя и двумя центральными защитниками.

"В трех матчах Андрей Шевченко и его помощники использовали разные схемы. Многие за это критиковали тренера. Но я как специалист его поддерживаю. Для каждого соперника был свой план на игру с учетом нюансов. Приходилось выбирать тактику от своих возможностей и возможностей соперника. Безусловно, тренеры не брали информацию с потолка, оценивали состояние игроков, которые, уверен, были в хороших физических кондициях.

Наша команда нанесла порядка 30 ударов по воротам. Это мало? Нет, конечно. Подвела реализация. Один только Мораес мог забить несколько голов. Были моменты у Кривцова, Зинченко, Зубков выходил один на один. Мы создали много моментов, и могли закрыть игру еще в первом тайме", - сказал Грозный.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан Вячеслав Грозный
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Комментарии (1)
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sergkir
02.04.2021 в 09:32
Какие экперименты в официальных играх??? И причём три!
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