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Маркевич - после ничьи с Олимпиком: Мы передерживали мяч и ждали неизвестно чего
Тренер согласен, что команда допустила много ошибок
ФК Маріуполь
Остап Маркевич поделился впечатлениями после игры 22-го тура УПЛ с "Олимпиком", в которой донецкая команда взяла первые очки в весенней части чемпионата:
— Игру необходимо разделить на две части. Первый тайм, за исключением забитого мяча, нам не удался. Мы почему-то отошли от своей игры, начали делать ненужные движения, передерживали мяч. Это тормозило нашу игру и было на руку сопернику. Что ж, нам еще необходимо дальше работать над этими аспектами игры. Мы связываем это с молодостью команды. Для таких серьезных турниров, как Премьер-лига, необходимы опыт, квалификация и минуты игрового времени.
— Ваша команда хорошо начала игру. Забила мяч в фирменном стиле. Но потом, несмотря на Ваши подсказки с бровки, разбежаться футболистам не получалось. В чем причина?
— Трудно сказать… Наш тренировочный процесс направлен на быструю игру, в одно-два касания. Но на поле показать это не получилось. Так бывает. Плюс сопернику сегодня все удавалось. Все подборы, отскоки они выиграли. И это очень сильно усложняло нашу игру.
Повторюсь, мы не развиваем такой футбол как сегодня, когда передерживали мяч или ждали неизвестно чего. Будем разбирать игру, разговаривать с футболистами. Я уверен на 100 процентов, что этой команде необходимо время. Когда я работал в Испании, у нас была похожая команда из молодых талантливых сборников. У нас в «Вильярреале» была третья команда, составленная из 21-летних игроков, играла в третьей лиге. А вторая команда (22-23 года) – во второй. У нас же такая самая команда играет в Премьер-лиге. Это, конечно, почетно и для нас, и для ребят. Люди, которые разбираются в футболе, это прекрасно видят.
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