Суркис: Брат уже принимал поздравления от Палкина. А я еще подожду, расслабляться нельзя

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался насчет потенциального чемпионства киевлян

– Григорий Суркис уже принимал поздравления от Палкина.

– Он принимал поздравления, а я подожду еще. Надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт – расслабляться нельзя. Надо играть, – сказал Суркис.

Отрыв "бело-синих" от "горняков" составляет 10 очков. Чтобы получить золотые медали УПЛ "Динамо" достаточно обыграть "Ингулец" в следующем туре.