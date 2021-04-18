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Суркис: Брат уже принимал поздравления от Палкина. А я еще подожду, расслабляться нельзя

Премьер-лига
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Президент динамовцев считает, что праздновать рано

Суркис: Брат уже принимал поздравления от Палкина. А я еще подожду, расслабляться нельзя

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался насчет потенциального чемпионства киевлян

– Григорий Суркис уже принимал поздравления от Палкина.

– Он принимал поздравления, а я подожду еще. Надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт – расслабляться нельзя. Надо играть, – сказал Суркис.

Отрыв "бело-синих" от "горняков" составляет 10 очков. Чтобы получить золотые медали УПЛ "Динамо" достаточно обыграть "Ингулец" в следующем туре.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Палкин Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"

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