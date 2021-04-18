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Суркис: Брат уже принимал поздравления от Палкина. А я еще подожду, расслабляться нельзя
Президент динамовцев считает, что праздновать рано
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался насчет потенциального чемпионства киевлян
– Григорий Суркис уже принимал поздравления от Палкина.
– Он принимал поздравления, а я подожду еще. Надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт – расслабляться нельзя. Надо играть, – сказал Суркис.
Отрыв "бело-синих" от "горняков" составляет 10 очков. Чтобы получить золотые медали УПЛ "Динамо" достаточно обыграть "Ингулец" в следующем туре.
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Источник:"Великий Футбол"
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