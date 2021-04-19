Йовичевич - о ничьей с Колосом: Очень тяжелый матч для обеих команд

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в 22-м туре УПЛ.

- Очень тяжелый матч для обеих команд. Игра должна была понравиться болельщикам, потому что они увидели противостояние двух команд, которые не хотели закрываться, не играли в "автобус", а действовали на победу. Мы в первом тайме пытались играть через контроль мяча и смену флангов, впервые используя такую ​​схему игры с тех исполнителей, что у нас остались, потому что у нас сейчас много дисквалифицированных и травмированных игроков. Увидев, что "Колос" будет действовать в три центральных защитника, то мы поняли, что не ошиблись и эта наша схема получилась оптимальной.

Без мяча три наших нападающих высоко прессинговали их центральных защитников, а две наши восьмерки попадали на Богданова и Милько, а на флангах наши латерали шли на оппонентов, поэтому игра нам удавалась, и в целом мы контролировали ход встречи. В общем, могу констатировать, что мы вполне заслужили это очко в матче, а также имели момент в компенсированное время закрыть игру, когда шанс был у Чуже, но, в целом, должен поздравить ребят за эту игру. Очень тяжелый матч был, и мы это знали, ведь понимаем, что "Колос" бьется за место в еврокубках, и им нужна была победа, поэтому ожидали штурма от соперника, а мы искали в этот момент шансы в контратаках. Повторюсь, хорошая для нас ничья, и я вижу в команде светлую дорогу, наддасть нам мотивацию двигаться вперед.

- Почему не играл сегодня Билл?

- Потому что сыграл Цуриков. В таком матче очень важен был его опыт. У него на фланге оппонентом был Кравченко, много действовал на атаку и на этой позиции сейчас ответственность Цурикова, как латераля, является лучшей. Билл сейчас в фазе адаптации, и нам нужно с ним терпения. Мы говорим об очень талантливом футболисте, который принесет нам пользу, но когда надо больше защищаться он еще не готов к такой игре. Он еще будет иметь шанс в следующих матчах.

- Команда еще борется за место в еврокубках?

- Остается 12 очков - 4 матча. У меня такая природа, что пока есть математические шансы, я бьюсь и никому не даю ни метра травы на поле. Когда окончательно уже шансов не будет, то переориентируемся на другие цели. Но все равно считаю, что команда показывает хороший футбол, характер, дисциплину. И видите, что мы сегодня (18 апреля - прим.) использовали новую схему, и команда показала себя так, что меня все это радует. Хорошее для нас очко с соперником, бьется за Европу, а значит и мы от этого достаточно близки. Возможно, нам сейчас туда и рано, но посмотрим на следующий год, когда у нас будет больше времени и полноценные предсезонные сборы.

- И все же, насколько в заключительных матчах вы планируете использовать молодежь и новичков-бразильцев?

- На первом месте у нас интересы команды, а потом уже собственные интересы. Каждый матч очень важен, и нет такого, что здесь ты решаешь задачу, а в другой игре - нет. Мы играем оптимальным составом, по которому я принимаю решение лично, и это очень непросто. Тот же Вагнер очень хорошо работает на тренировках, создает конкуренцию, но на каждую игру есть свой тактический план, есть определенный профиль игроков в соперников, заставляет тебя ставить соответствующих исполнителей в своей команде. Все эти футболисты имеют с нами контракты и полностью еще получат свое игровое время. Тем более, у нас после каждого матча есть травмированные и дисквалифицированные.

И этот матч не стал исключением, ведь мы из-за травм продолжаем терять игроков. Посмотрим в ближайшие дни скажут врачи и тогда уже определимся с тем, с каким составом готовиться к матчу против "Миная", — сказал Йовичевич.