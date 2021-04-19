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Вербич: Радоваться будем, когда Динамо официально станет чемпионом
Киевляне увеличили отрыв в турнирной таблице от "горняков" до 10 очков
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Великого футбола" заявил, что рано праздновать чемпионство.
- Есть ощущение, что скоро на шее могут быть золотые медальки?
- Ощущение есть, но радоваться будем, когда официально станем чемпионами, – сказал Вербич в перерыве матча "Шахтер" - "Динамо" (0:1).
Напомним, что киевский клуб увеличил отрыв в турнирной таблице от "горняков" до 10 очков.
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Источник:Великий футбол
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