Вербич: Радоваться будем, когда Динамо официально станет чемпионом

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Великого футбола" заявил, что рано праздновать чемпионство.

- Есть ощущение, что скоро на шее могут быть золотые медальки?

- Ощущение есть, но радоваться будем, когда официально станем чемпионами, – сказал Вербич в перерыве матча "Шахтер" - "Динамо" (0:1).

Напомним, что киевский клуб увеличил отрыв в турнирной таблице от "горняков" до 10 очков.