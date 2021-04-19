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Вербич: Радоваться будем, когда Динамо официально станет чемпионом

Премьер-лига
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Киевляне увеличили отрыв в турнирной таблице от "горняков" до 10 очков

Вербич: Радоваться будем, когда Динамо официально станет чемпионом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Великого футбола" заявил, что рано праздновать чемпионство.

- Есть ощущение, что скоро на шее могут быть золотые медальки?

- Ощущение есть, но радоваться будем, когда официально станем чемпионами, – сказал Вербич в перерыве матча "Шахтер" - "Динамо" (0:1).

Напомним, что киевский клуб увеличил отрыв в турнирной таблице от "горняков" до 10 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Беньямин Вербич Шахтёр - Динамо
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Источник:
Великий футбол

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