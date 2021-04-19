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Палкин про Тайсона: Все остались при своих, тянуть эту ситуацию дальше не было смысла

Премьер-лига
(1 голосов)

Обоюдно разорвали контракт

Палкин про Тайсона: Все остались при своих, тянуть эту ситуацию дальше не было смысла

Новина українською

В пятницу "Шахтер" объявил о расставании с Тайсоном, который стал игроком "Интернасьоналя". Генеральный директор дончан Сергей Палкин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал уход бразильца.

"Просто нужно вовремя принимать определенные решения. Мы решили принять его так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих. Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, но было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла. Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи и на этом все закончилось", - сказал Палкин.

Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

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В статье: Тайсон Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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timo87 (Донецк)
19.04.2021 в 16:54
А почему с Каштру так нельзя сделать? Или может самого Палкина уже пора на пляжи Копакабаны послать?
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