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Палкин про Тайсона: Все остались при своих, тянуть эту ситуацию дальше не было смысла
Обоюдно разорвали контракт
В пятницу "
"Просто нужно вовремя принимать определенные решения. Мы решили принять его так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих. Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, но было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла. Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи и на этом все закончилось", - сказал Палкин.
Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
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