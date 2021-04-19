Палкин про Тайсона: Все остались при своих, тянуть эту ситуацию дальше не было смысла

В пятницу " Шахтер " объявил о расставании с Тайсоном, который стал игроком "Интернасьоналя". Генеральный директор дончан Сергей Палкин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал уход бразильца.

"Просто нужно вовремя принимать определенные решения. Мы решили принять его так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих. Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, но было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла. Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи и на этом все закончилось", - сказал Палкин.

Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.