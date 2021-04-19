332 матча. Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера

Вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев " Шахтера ", сравнявшись по количеству игр с Игорем Петровым.

Матч с "Динамо" (0:1) стал для Тараса 332 поединком в футболке "горняков", и уже в этом сезоне Степаненко может обойти нападающего Виктора Грачева.

1. Дарио Срна – 536

2. Михаил Соколовский – 485

3. Андрей Пятов – 468

4. Сергей Ященко – 444

5. Юрий Дегтерев – 379

6. Дмитрий Шутков – 347

7. Валерий Рудаков – 341

8. Валерий Яремченко – 337

9. Виктор Грачев – 334

10. Тарас Степаненко – 332

Напомним, что Степаненко выступает за "Шахтер" 11-й сезон (с 2010 года). С "оранжево-черными" он стал обладателем 21 трофея: 8 чемпионств, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.