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332 матча. Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник Шахтера провел свой 332-й поединок за клуб

332 матча. Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев "Шахтера", сравнявшись по количеству игр с Игорем Петровым.

Матч с "Динамо" (0:1) стал для Тараса 332 поединком в футболке "горняков", и уже в этом сезоне Степаненко может обойти нападающего Виктора Грачева.

1. Дарио Срна – 536

2. Михаил Соколовский – 485

3. Андрей Пятов – 468

4. Сергей Ященко – 444

5. Юрий Дегтерев – 379

6. Дмитрий Шутков – 347

7. Валерий Рудаков – 341

8. Валерий Яремченко – 337

9. Виктор Грачев – 334

10. Тарас Степаненко – 332

Напомним, что Степаненко выступает за "Шахтер" 11-й сезон (с 2010 года). С "оранжево-черными" он стал обладателем 21 трофея: 8 чемпионств, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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