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332 матча. Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера
Полузащитник Шахтера провел свой 332-й поединок за клуб
shakhtar.com
Вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев "
Матч с "Динамо" (0:1) стал для Тараса 332 поединком в футболке "горняков", и уже в этом сезоне Степаненко может обойти нападающего Виктора Грачева.
1. Дарио Срна – 536
2. Михаил Соколовский – 485
3. Андрей Пятов – 468
4. Сергей Ященко – 444
5. Юрий Дегтерев – 379
6. Дмитрий Шутков – 347
7. Валерий Рудаков – 341
8. Валерий Яремченко – 337
9. Виктор Грачев – 334
10. Тарас Степаненко – 332
Напомним, что Степаненко выступает за "Шахтер" 11-й сезон (с 2010 года). С "оранжево-черными" он стал обладателем 21 трофея: 8 чемпионств, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.
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