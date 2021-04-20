Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Попытка создать Суперлигу ничем не увенчается
Президент "Динамо" считает, что новый турнир не будет "жить"
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о создании Суперлиги в европейском футболе.
"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.
Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост - чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - подытожил Суркис.
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".
Популярное сейчас
- Великолепная семерка. Уход Тайсона освободил культовый игровой номер в Шахтере
- Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
- Президент Суперлиги и Реала призвал подумать над теми, чтобы сделать футбольные матчи более короткими
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО