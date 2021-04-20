Суркис: Попытка создать Суперлигу ничем не увенчается

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о создании Суперлиги в европейском футболе.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост - чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - подытожил Суркис.