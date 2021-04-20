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Суркис: Попытка создать Суперлигу ничем не увенчается

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент "Динамо" считает, что новый турнир не будет "жить"

Суркис: Попытка создать Суперлигу ничем не увенчается

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о создании Суперлиги в европейском футболе.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост - чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - подытожил Суркис.

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".

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В статье: Игорь Суркис Суперлига
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
20.04.2021 в 14:24
Ким би не був Суркіс, але воду не л'є, каже, як воно є і видно, що людина шарить. Суперліга - це інструмент маніпуляциї, не більше. Це необдумане рішення не то що на кілька років вперед, взагалі незрозуміло, як це буде працювати з перших вже днів, як це сприймуть споживачі, фани ,вболівальники. Мертвий проект, схожий на якусь утку, навмисний вкид, щоб викликати резонанс. Мабуть - це єдина мета цієї заяви, і вона вдалася
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