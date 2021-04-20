Цыганык: В 2016 группа людей в Шахтере смогла убедить Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как в 2016 году Мирча Луческу покинул " Шахтер ", и почему тренер радовался победе "Динамо" над "горняками" (1:0) в недавнем матче УПЛ.

"Я говорил с Луческу после матча с "Шахтером". Он – живой человек. Без него тот "Шахтер", которым он есть сейчас, никогда бы не был. Он создал тот "Шахтер". Сейчас "Шахтер" пожинает плоды, которые сделал Луческу. Не Шустер, не Яремченко, не Скала, а Луческу. Было много претендентов, но существующий вид "Шахтера" сделал Луческу. Как и у любого живого человека, у него есть ностальгия по этому периоду. Он очень хорошо относится к "Шахтеру", он очень любит "Шахтер". Всегда с удовольствием вспоминает проведенные там годы. Но "Шахтер" сам от него отказался.

Весной 2016 года группа людей в "Шахтере" взялась переубеждать президента Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный. И они смогли его переубедить, несмотря на хорошие отношения Ахметова и Луческу.

Поэтому сейчас у Луческу нет каких-либо обязательств перед "Шахтером". И он радовался победе "Динамо", потому что сейчас он здесь работает. Он мне честно признался, что это, наверное, один из лучших сезонов, которые он провел после ухода из "Шахтера". Луческу редко выдает свои эмоции. Но он очень доволен этим сезоном и реально счастлив о того, что ему удалось сделать в "Динамо" за такой короткий отрезок времени", – сказал Цыганык.