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Цыганык: В 2016 группа людей в Шахтере смогла убедить Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный

Премьер-лига
(5 голосов)

Сейчас тренер проводит один из лучших сезонов с Динамо

Цыганык: В 2016 группа людей в Шахтере смогла убедить Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как в 2016 году Мирча Луческу покинул "Шахтер", и почему тренер радовался победе "Динамо" над "горняками" (1:0) в недавнем матче УПЛ.

"Я говорил с Луческу после матча с "Шахтером". Он – живой человек. Без него тот "Шахтер", которым он есть сейчас, никогда бы не был. Он создал тот "Шахтер". Сейчас "Шахтер" пожинает плоды, которые сделал Луческу. Не Шустер, не Яремченко, не Скала, а Луческу. Было много претендентов, но существующий вид "Шахтера" сделал Луческу. Как и у любого живого человека, у него есть ностальгия по этому периоду. Он очень хорошо относится к "Шахтеру", он очень любит "Шахтер". Всегда с удовольствием вспоминает проведенные там годы. Но "Шахтер" сам от него отказался.

Весной 2016 года группа людей в "Шахтере" взялась переубеждать президента Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный. И они смогли его переубедить, несмотря на хорошие отношения Ахметова и Луческу.

Поэтому сейчас у Луческу нет каких-либо обязательств перед "Шахтером". И он радовался победе "Динамо", потому что сейчас он здесь работает. Он мне честно признался, что это, наверное, один из лучших сезонов, которые он провел после ухода из "Шахтера". Луческу редко выдает свои эмоции. Но он очень доволен этим сезоном и реально счастлив о того, что ему удалось сделать в "Динамо" за такой короткий отрезок времени", – сказал Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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(5 голосов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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aleks68
21.04.2021 в 00:01
молитесь на продажного цыгана.сегодня он на коне.а что будет дальше одному богу известно
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0
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.04.2021 в 00:28
Неблагодарный бомжацкий кусок...
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+1
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 23:26
це все палка скотина
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+1
-2
aleks68
21.04.2021 в 00:01
полечи свою голову долб....б
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0
-3
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2021 в 23:26
Всё остальное верно..Только зачем 3.14-ть ? Луческу НЕ радовался победе... даже в микс зоне журналимсты у не радоваться голу в воротоа команды него спрашивали : почему ? И он ответил "Мне тяжело. ок" и ушёл... Он как профи , сделал свою работу..Но ему было тяжело, что судьба так развернулась... И вот то. что он не радовался логично и можно понять..ВЕдь мы знаем традицию игроков не радоваться голу в ворота бывшей команды....
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+1
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 23:29
Так, тут Луческу себе поводив, як мужик на відміну вселяких істерик сирнов, пенісових та палкіних під час підписання Луческу Динамо - повна зневага
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.04.2021 в 23:55
"І він радів перемозі "Динамо" - мабуть, все-таки мається на увазі перемога взагалі в чемпіонаті, а не в конкретному матчі. Наврядчи можна розтринькати перевагу в 10 очок за 4 матчі.
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0
0


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