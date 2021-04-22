Дмитрий Гришко: Черноморец в 2006-м был классной командой. Это самый сладкий период в карьере

За три месяца, минувших с момента выхода донецкого "Олимпика" из отпуска, в жизни этого клуба произошло немало кадровых изменений. Коснулись они не только игрового состава, но и тренерского штаба. В то время, когда освободившиеся вакансии занимали другие специалисты, одной из неизменных штатных единиц оставался новоиспеченный тренер Дмитрий Гришко. Выходя на поле еще в разгар осенней части нынешнего сезона (в матче 7-го тура против "Десны"), он даже не догадывался, что тот поединок станет завершающим аккордом в его карьере игрока.

Но футбол - это часть его жизнь. Теперь в трудовой биографии уже Дмитрия Сергеевича набирает обороты новый этап – в роли ассистента главного тренера "олимпийцев". Этой команде Гришко отдал частицу своего сердца, и теперь передает свой опыт молодым игрокам. О новых функциях и проделанном им пути в большом футболе Дмитрий поведал корреспонденту UA-Футбол.

- Потихоньку свыкаюсь с этой ролью, может пока не до конца, ибо еще прошло мало времени, - начинает разговор Дмитрий Гришко. - В моей душе еще присутствует часть футболиста, и какой-то дистанции между ребятами пока не ощущаю. Но она появляется в хорошем смысле слова, и ко мне приходит это понимание. Что для меня самое сложное, так это смотреть игровое упражнение в тренировке либо игру, замечать какие-либо ошибки и вносить тренерские коррективы. Когда просматриваю игру в записи с последующим анализом, понимаю, что это не так видел, как вижу их по факту на видео. Такие моменты пока составляют сложность вначале тренерской карьеры, и у меня нет достаточного опыта быстро анализировать ситуации. Например, смотрю первые 10 минут игры, и чтобы проанализировать этот временной отрезок, мне необходимо 30-40 минут. Нужно приобрести навыки отсекать второстепенную информацию, и быстро взять необходимую, главную. А если смотреть целый матч, то мне придется делать это до утра (смеется). Мои коллеги с их опытом делают это гораздо быстрее.

- Сейчас пришло время сесть за парту в роли абитуриента, чтобы получить диплом.

- В ближайшее время буду подавать документы на обучение. Хорошо, что начну не с категории "С", ибо есть небольшая привилегия. Нужно было отыграть минимум семь сезонов в Высшей лиге, чтобы иметь право обучаться на "А"+"В".

- Некоторые футболисты во время своей карьеры записывали тренировки, упражнения на будущее, если станут тренерами. Вы не практиковали такое?

- Честно, нет. Но многие тренировочные упражнения прекрасно помню, держу их в мыслях и готов их воплотить на поле.

- Выходя на поле в матче 7-го тура против "Десны", могли предположить, что это окажется последняя игра в вашей карьере?

- Конечно же, нет. Даже уходя в отпуск, не мог себе представить, что так быстро и неожиданно закончилась карьера и начнется новый этап в моей футбольной жизни.

- Первоначально подумалось, что вы решились на такой шаг - уступить дорогу молодым, потому что редко попадали в стартовый состав. Из 12 матчей сыграли только в двух. В чем причина?

- Причина в травмах, коих за этот период было две – микронадрыв икроножных мышц, причем на обеих ногах. Сначала на одной ноге, а когда восстановился на другой, в течение двух недель. А решение об окончании карьеры принял после разговора с президентом клуба, который дал понять - пора. То, что мог еще поиграть, до сих пор понимаю, но взвесив все за и против, решил уйти на пенсию (смеется). У меня был контракт до окончания сезона, но уступил место молодым. Рано или поздно такое решение нужно было принять!

- Долго думали о предложении перейти на тренерскую работу или все-таки продолжить карьеру игрока?

- Когда получил такое предложение, думал над ним весь отпуск, в течение которого мы с президентом не раз об этом говорили. Первые дней десять были чистые эмоции, и не хотелось на фоне их принимать решение. Прошло время, немного остыл, пришел холодный расчет и с трезвыми мыслями решился. За время отпуска советовался со многими людьми: с бывшими партнерами, с друзьями, ну и, конечно же, с семьей. А кому первому позвонил за советом, это был Роман Санжар. Ему пришлось проходить такой же путь, и он знает, как даются трудно такие решения, и его совет сильно помог мне.

- Дмитрий, вы провел в УПЛ 221 матч, и последний наверняка запомнится на всегда. Помните ли свой дебют?

- Да, последняя игра запомнилась, но ее почему-то не хочется помнить, именно по игре, потому что мы ее проиграли 0:2 (смеется). А первый матч помню как вчера. Это было в 2005 году, 1-го или 4-го марта, я молодой 19-летний юноша в составе "Черноморца" играл против "Металлиста". Также запомнилось, что это была первая домашняя игра в Одессе после зимней паузы, и как оказалось, дебют вышел удачным, мы выиграли 2:1.

- Вы всю карьеру играли защитника. Против каких нападающих было играть наиболее сложно?

- Когда играл за "Черноморец" и мы встречались с "Таврией", очень неудобным не для команды, а для меня был нападающий Антон Шиндер. Затем, когда я перешел в "Олимпик" и мы вышли в Премьер-лигу, а Антон играл в "Ворскле", он опять мне досаждал (смеется). Настырный, с давлением, не давал расслабиться ни на секунду. Приходилось много играть против классных нападающих. Можно вспомнить того же Шевченко, Милевского.

- Воспитательной мерой для футболистов являются штрафы: за опоздание, ненужные карточки, нарушение режима и другое. Например, в одной из команд УПЛ штраф за 100 граммов лишнего веса равен 10 долларам. Приходилось ли вам когда-либо раскошеливаться?

- Как футболисту нет. Хотя у нас в "Черноморце" были такие штрафы за лишний вес, и кошельки некоторых ребят становились худее. Но вот стал тренером, пришлось "занести", и случилось это сейчас на сборах в Турции. Перепутал расписание, опоздал на ужин и "попал".

- А как вы оказались в "Черноморце"?

- Меня туда порекомендовал Игорь Петров, мой тренер по юношам. Начал играть за "Черноморец-2", выступавший во Второй лиге. И очень часто на наши матчи приходил Семен Альтман, в ту пору главный тренер первой команды. Видимо, моя игра ему приглянулась, и меня начали привлекать к основе.

- Футболисты, выступающие за "Черноморец", рассказывали, что Альтман часто определял состав на очередной матч, прибегая к помощи гороскопа и по звездам.

- Я был настолько молод, что не обращал на это внимания. Моей задачей было набираться опыта, пахать и доказывать свою состоятельность. Но по разговорам старших ребят, которые подшучивали, помню, такие события имели место.

- Какие воспоминая остались от выступления в "Черноморце"?

- Самым ярким воспоминанием, когда мы в сезоне 2005/2006 года завоевали бронзовые медали. У нас была классная команда: в воротах стоял Руденко, в защите Симоненко, в полузащите Кирлик, а впереди Косырин, Балобанов и Полтавец. Да можно и всех перечислить, и в этом заслуга Семена Альтамана, он собрал и сплотил коллектив на достижение высоких целей. Хорошее было поколение футболистов, и об этом вспоминаю с ностальгией. Это был самый "сладкий" период в моей карьере.

- Защитники редко забивают голы за карьеру. На вашем счету в УПЛ их восемь. А первый помните?

- Да, забил "Ворскле". Почему запомнил? Он оказался не только первым, но и единственным в матче, и этот гол принес нам победу. Мы выиграли 1:0.

- Великолепный человек Виктор Прокопенко, отдавший много сил, как игрок, так и тренер "Черноморцу", говорил: "Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно у моря". У вас не было желания бросить якорь в Одессе?

- Да, знаю эту крылатую фразу. Еще бы добавил, он говорил: "Одесситом может быть даже не тот человек, который родился в Одессе, а в чьем сердце живет Одесса". И можно сказать я стал одесситом. Когда играл в "Черноморце", получил квартиру, где сейчас и живет моя семья. Так что я разрываюсь между Киевом и Одессой. У меня и родители переехали рядом с Одессой и обосновались там. Плюс сестра, племянники все у моря. Мне нравиться этот город, юморной и со своим шармом. Живу недалеко от "Привоза" на Малой Арнаутской, хожу на базар за покупками и заодно ощущаю все прелести колорита и одесского неповторимого говора.

- Одно время главным тренером "Черноморца" был Виктор Гришко. Вас не принимали за его сына?

- Не знаю, как на счет сына, а вот за родственника принимали. Как-то раз приехал на базу на такси, и водитель решил, что я футболист, и спросил меня, как ваша фамилия. Я ему ответил. На что услышал ответ: "О-о, так вы родственники". "Нет просто однофамильцы", - сказал на прощание.

- Проиграв шесть лет в "Черноморце", вы решили уйти. Какая причина?

- Пришел Роман Григорчук, и как случается в футболе, он просто не видел меня в команде. В то время судьба меня опять свела с Игорем Петровым, он был главным тренером донецкого "Олимпика". Поступило от него предложение перейти к нему в команду, вот я и сделал свой выбор, о чем и до сих пор не жалею. Так же как и в "Черноморце", провел замечательные годы в "Олимпике". Начинал с командной в Первой лиге, вышли в элиту, где удалось завоевать четвертое место. Если в Одессе начиналось мое становление во взрослом футболе, то в "Олимпике" завершилась моя карьера игрока и начался новый этап в моей жизни как тренера.

- Дмитрий, 16 лет выступлений в командах мастеров пролетели как один день, и оглянуться не успели, как пришлось повесить бутсы на гвоздь.

- Когда был молодым, и мы играли на тренировках в квадрат, то приходилось по возрасту начинать внутри его. Всегда думал и в шутку говорил - быстрее бы стать старшим (смеется). На что старожилы отвечали: "Дима, это все быстро пролетит, наслаждайся быть дежурным по квадрату" (смеется). Помню, как вчера, эти слова, поэтому могу дать совет молодым. Наслаждайтесь каждым днем и каждой тренировкой. Шансы есть у каждого спортсмена, цените время!