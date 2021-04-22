Анатолий Бессмертный: Победа над Шахтером вселила уверенность и оптимизм во Львов. Это важно

В ходе нынешнего сезона главным ньюсмейкером по части тренерских пертурбаций стал ФК "Львов". Принявший команду еще во втором круге минувшего чемпионата грузинский тренер Георгий Цецадзе не смог стать той палочкой-выручалочкой, которую хотели видеть в его лице руководители клуба. Под его началом "Львов" сыграл шесть матчей, в которых было набрано всего одно очко. Сменивший грузина его бывший ассистент Виталий Шумский сумел вдохнуть в подопечных новые импульсы, благодаря которым появились победные результаты. После того, как "горожане" набрали одиннадцать пунктов и поднялись в турнирной таблице на несколько ступенек, руководство "Львова" в очередной раз неожиданно решило сменить рулевого. Возглавивший в начале марта львовскую команду Анатолий Бессмертный по КПД оказался наиболее эффективным среди предшественников: на сегодняшний день его подопечные взяли верх в трех играх из шести.

Накануне очередным соперником, пострадавшим от "сине-золотых львов", стал "Минай". Спустя несколько часов после возвращения команды из Луцка во Львов, корреспондент UA-Футбол пообщался с Анатолием Бессмертным.

- Известно, что после сверхважных матчей тренеры долгое время не могут уснуть. Победные результаты в играх с "Шахтером" и "Александрией" заставляли вас мучиться от бессонницы?

- После любой игры особо не уснешь – будь то хорошая или сложившаяся неудачно. В этом плане тренеру тяжело. Всегда нужно работать, понимая куда ты движешься. Покой нам только снится, как любил говорить великий тренер Эдуард Малофеев.

- До вашего прихода "Львов" рассматривали как одного из наиболее вероятных кандидатов на расставание с элитой, теперь же команда поднялась на десятое место. Каков секрет успеха от Анатолия Бессмертного?

- Нет никакого секрета! Просто ребята работают, стараются и хотят чего-то добиться. О том, что мы куда-то поднялись говорить преждевременно, так как в чемпионате еще ничего не закончено. Наша команда шагает от игры к игре, к каждой из которых стараемся подходить весьма ответственно и дисциплинированно. А главное – с уважением относиться к любому сопернику.

- Подобную гамму диаметрально противоположных чувств, как за столь короткий промежуток времени во "Львове", раньше в тренерской карьере вам уже приходилось ощущать?

- Тренерская карьера состоит из радостей и огорчений. Конечно, нам очень приятно, что мы три матча выиграли. Но это вовсе не значит, что мы остановились на достигнутом или почиваем на лаврах. "Львов" и дальше работает, стремясь показывать хороший футбол и добиваться результатов. Как, впрочем, и другие команды, у которых тоже есть радостные события. Львов для меня – особенный город. Город, который я люблю. В нем прошла моя юность и молодость, а также становление как игрока во взрослом футболе. Во Львове у меня много друзей и близких людей, которые меня знают с хорошей стороны. Очень хочется отблагодарить этот город тем же отношением и приемом, какое я ощутил много лет назад.

- Как вообще возник вариант вашего появления на тренерском мостике "Львова"?

- Ничего особенного. Все довольно просто: люди пригласили, мы поговорили – и я приехал. Работаем. А дальше – как карта ляжет.

- Счет в луцком матче - по игре?

- Думаю, да. Я бы не сказал, что мы превосходили соперника или он нас. Игра была равная, но при этом тяжелая. В ней на первом месте стояла не красота, а результат. Но вместе с тем хочется сделать комплимент "Минаю". Это хорошая команда, которая доставила нам немало хлопот. Благо, что мы забили и выиграли. Это радует.

фото - ФК Львів

- Фактор везения в игре с "Минаем" имел место?

- Этот фактор есть в любой игре. Без него в футболе – никуда. Говорят, что везет сильнейшим? Это уже другой вопрос. И если говорить о встрече с "Минаем", то не мне судить, кто был в ней сильнее. Это дело специалистов, болельщиков и экспертов. Для нас очень важны были заработанные сегодня в игре с закарпатцами три очка. Но повторюсь: "Минай" - действительно хорошая команда.

- По части качества поля и условий для подготовки к матчу Луцк оправдал ваши ожидания?

- Хочется выразить лучанам огромную благодарность за то, что нас приняли и предоставили поле. Отдельное спасибо руководству ФК "Волынь", ее главному тренеру, городу. Все было великолепно: и качество газона, и прием. В этой ситуации соседи-волыняне нам очень помогли.

- Малое количество зрителей вас порадовало или разочаровало?

- Разумеется, хочется, чтобы трибуны были полными. Стоит отметить, что сегодня на стадионе были и наши болельщики. Было очень приятно, когда слышали скандирование в адрес "Львова". Мы играли для них, это двенадцатый игрок нашей команды. Всегда стараемся их радовать.

фото - ФК Львів

- Наверняка не ошибусь, если предположу, что после победы над "Шахтером" 3:2 ваша команда почувствовала уверенность?

- Ребята понимают, что нужно играть и отдаваться в каждом матче. Игра с горняками действительно показала, что они могут играть и побеждать. Этот выигрыш вселил определенный оптимизм и добавил уверенности в своих силах. А это очень важные чувства.

- Волею судьбы отложенный со стартового тура чемпионата поединок с "Минаем" пришлось проводить в разгар весны. Подготовка к этому матчу с учетом используемого прежде недельного цикла в чем-то изменилась?

- Изменилась, конечно же. У нас был пятидневный интервал между играми с "Александрией" и "Минаем", а теперь уже в субботу предстоит встретиться с черниговской "Десной". Специфика подготовки в таком режиме меняется, так как одно дело, когда готовишь команду к матчу целую неделю, а совсем другое, когда приходится играть через два дня на третий.

- В интересах сборной Украины, которая в мае начнет подготовку к чемпионату Европы, "Львову", как и остальным соперникам по Премьер-лиге предстоит играть в режиме через два дня на третий или через три дня на четвертый. Работу в столь интенсивном ключе на финише сезона подопечные выдержат?

- Это очень сложный график, и тут уже все зависит от наших футболистов. Основная их задача – как они будут восстанавливаться и себя подготавливать.

- На что способен "Львов" нынешнего образца?

- На этот вопрос пока рано отвечать. Мы еще не знаем, на что способны. На данном этапе у "Львова" есть одна задача, которую хотим решить. Остальное – второстепенное.

фото - ФК Львів

- Придя в команду, общий язык с новыми подопечными быстро нашли?

- Есть требования футбола, под которые должны подстраиваться игроки. Остальное уже зависит от них – либо они их выполняют, либо нет.

- Уже не первый год "Львов" делает ставку на бразильских легионеров. Кто-то из подопечных на карандаше у более солидных клубов уже значится?

- Об этом ничего не знаю, так как в львовском клубе работаю всего полтора месяца. Могу сказать, что наши легионеры - квалифицированные парни, составляющие главную обойму команды. Мы стараемся всех подопечных объединить. А что будет дальше – это от нас не зависит.

- Как оцениваете календарь оставшихся матчей для "Львова"?

- Как весьма ответственный и очень сложный. Ничего не скажешь – предстоит встретиться не только с борющейся за призовое место "Десной", но и командами, ведущими борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.