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Григорий Суркис: Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола
Суркисы категорично против
Экс-президент "
"Безусловно, как любой нормальный человек, который не один год наблюдал попытки, начиная с 90-х годов, создать нечто подобное. G-14 – куда в том числе приглашали "Динамо". В мою бытность президентом клуба эту идею сразу на корню не поддержали.
Я считаю идею Суперлиги негативной. Я рассматриваю это как очередной шантаж со стороны дюжины клубов. Этот проект появился вдруг перед заседанием УЕФА, чтобы не был вынесен и проголосован новый формат Лиги чемпионов.
Этот проект не имеет перспективы. Миллионы болельщиков "Ливерпуля" отказались от общения в твиттере, выступили фаны "Челси". Была реакция "Баварии", "Боруссии" Д. "Порту" отказалось присоединиться к проекту. А возьмем "Манчестер Сити" и Зинченко. То есть Александр должен был определиться, будет он в Суперлиге или будет выступать за сборную Украины? Я считаю, что Суперлига разрушает европейский футбольный порядок.
И Суперлига убивает равные возможности участия в турнирах для всех клубов. Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола", - сказал Григорий Суркис.
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