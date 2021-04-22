  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорий Суркис: Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорий Суркис: Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Суркисы категорично против

Григорий Суркис: Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола

Новина українською

Экс-президент "Динамо" и почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мнением о Суперлиге Европы, а также рассказал, что в свое время клуб приглашали в G-14.

"Безусловно, как любой нормальный человек, который не один год наблюдал попытки, начиная с 90-х годов, создать нечто подобное. G-14 – куда в том числе приглашали "Динамо". В мою бытность президентом клуба эту идею сразу на корню не поддержали.

Я считаю идею Суперлиги негативной. Я рассматриваю это как очередной шантаж со стороны дюжины клубов. Этот проект появился вдруг перед заседанием УЕФА, чтобы не был вынесен и проголосован новый формат Лиги чемпионов.

Этот проект не имеет перспективы. Миллионы болельщиков "Ливерпуля" отказались от общения в твиттере, выступили фаны "Челси". Была реакция "Баварии", "Боруссии" Д. "Порту" отказалось присоединиться к проекту. А возьмем "Манчестер Сити" и Зинченко. То есть Александр должен был определиться, будет он в Суперлиге или будет выступать за сборную Украины? Я считаю, что Суперлига разрушает европейский футбольный порядок.

И Суперлига убивает равные возможности участия в турнирах для всех клубов. Я бы назвал Суперлигу киллерами футбола", - сказал Григорий Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...