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Источник: Срна и Боту уже вели переговоры по поводу Де Дзерби
Представители "Шахтера" уже посещали Италию
Фото: milanac.ru
Представители "Шахтера" Дарио Срна и Жозе Боту уже посещали Италию для переговоров с наставником "Сассуоло" Роберто де Дзерби. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, с Де Дзерби они не виделись, лишь общались с его представителями. Известно, что Срна и Боту ждут сигналов, чтобы вернуться в Италию и продолжить работу над приглашением итальянского специалиста.
Отмечается, когда "Рома" вела переговоры с Боту, предлагая пост спортивного директора, португалец сообщал руководству римлян, что видит нынешнего тренера "Сассуоло" в римской команде.
К слову, наставник "Сассуоло" также имеет варианты с продолжением карьеры в "Наполи" и "Фиорентине".
Напомним, что ранее была информация о том, что "Шахтер" предложил Роберто де Дзерби двухлетний контракт.
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