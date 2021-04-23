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Источник: Срна и Боту уже вели переговоры по поводу Де Дзерби

Премьер-лига
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Представители "Шахтера" уже посещали Италию

Источник: Срна и Боту уже вели переговоры по поводу Де Дзерби

Фото: milanac.ru

Новина українською

Представители "Шахтера" Дарио Срна и Жозе Боту уже посещали Италию для переговоров с наставником "Сассуоло" Роберто де Дзерби. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, с Де Дзерби они не виделись, лишь общались с его представителями. Известно, что Срна и Боту ждут сигналов, чтобы вернуться в Италию и продолжить работу над приглашением итальянского специалиста.

Отмечается, когда "Рома" вела переговоры с Боту, предлагая пост спортивного директора, португалец сообщал руководству римлян, что видит нынешнего тренера "Сассуоло" в римской команде.

К слову, наставник "Сассуоло" также имеет варианты с продолжением карьеры в "Наполи" и "Фиорентине".

Напомним, что ранее была информация о том, что "Шахтер" предложил Роберто де Дзерби двухлетний контракт.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Жозе Боту
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Источник:
Calciomercato

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