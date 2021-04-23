СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Руководство "Шахтера" пытается убедить Роберто Де Дзерби принять предложение стать главным тренером. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Горняки предложили 41-летнему тренеру "Сассуоло" контракт на 2 года. Источник снова уточняет, что в назначении итальянца заинтересован спортивный директор "горняков" Дарио Срна.

#Shakhtar are pushing to convince Roberto #DeZerbi, who is the first choice of sports director Srna for the next season. Offered 2-years contract. #transfers https://t.co/9uVedSIaIm — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2021

Напомним, что сейчас Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с лета 2018 года. Под его руководством команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А. Контрактное соглашение 41-летнего тренера рассчитано до лета 2021-го года. Итальянский специалист возглавлял такие команды как, "Дарфо Боарио". Также работал в "Фодже", "Палермо" и "Беневенто". Ранее обозреватель чемпионата Италии на UA-Футбол Леон Вургафт рассказывал о тренерском пути Де Дзерби в статье "Гвардиола без достижений. Роберто Де Дзерби способен принести Шахтеру все. Кроме побед"