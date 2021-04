СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Руководство "Шахтера" пытается убедить Роберто Де Дзерби принять предложение стать главным тренером. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Горняки предложили 41-летнему тренеру "Сассуоло" контракт на 2 года. Источник снова уточняет, что в назначении итальянца заинтересован спортивный директор "горняков" Дарио Срна.

#Shakhtar are pushing to convince Roberto #DeZerbi, who is the first choice of sports director Srna for the next season. Offered 2-years contract. #transfers https://t.co/9uVedSIaIm