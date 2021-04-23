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СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Премьер-лига
(2 голосов)

В назначении итальянца заинтересован Дарио Срна

СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Руководство "Шахтера" пытается убедить Роберто Де Дзерби принять предложение стать главным тренером. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Горняки предложили 41-летнему тренеру "Сассуоло" контракт на 2 года. Источник снова уточняет, что в назначении итальянца заинтересован спортивный директор "горняков" Дарио Срна.

Напомним, что сейчас Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с лета 2018 года. Под его руководством команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А. Контрактное соглашение 41-летнего тренера рассчитано до лета 2021-го года. Итальянский специалист возглавлял такие команды как, "Дарфо Боарио". Также работал в "Фодже", "Палермо" и "Беневенто". Ранее обозреватель чемпионата Италии на UA-Футбол Леон Вургафт рассказывал о тренерском пути Де Дзерби в статье "Гвардиола без достижений. Роберто Де Дзерби способен принести Шахтеру все. Кроме побед"

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (5)
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Alex.696 (Немирів)
23.04.2021 в 10:35
Той же каштру, тільки італійський)))
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0
0
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Fata Morgana (Запорожье)
23.04.2021 в 10:27
Суркисам понравится.
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+1
0
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 10:23
Теперь каждый день по десять новостей будет о грядущем подписании нового тренера для бездомных; и так до конца июня, пока не объявят, что тренер Даша.
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+4
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.04.2021 в 10:27
Мне почему-то тоже кажется, что Сырник будет шахту тренировать
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+2
0
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Fata Morgana (Запорожье)
23.04.2021 в 10:29
А тренерская лицензия есть у него? Если нет то пусть идёт учиться!
+1
0


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