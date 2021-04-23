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Стартовала продажа билетов на матч Александрия - Шахтер
Встреча состоится 25 апреля
"Шахтер" начал продажу билетов на гостевой сектор на матч 23-го тура УПЛ с "Александрией".
Билеты стоят 40 гривен. Их можно приобрести только онлайн. Арену разрешено заполнить на 50% - 3 500 мест.
Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности. Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
Напомним, что матч "Александрия"- "Шахтер" состоится 25 апреля на стадионе "Ника" в Александрии. Начало – 17.00.
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