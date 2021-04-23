Стартовала продажа билетов на матч Александрия - Шахтер

"Шахтер" начал продажу билетов на гостевой сектор на матч 23-го тура УПЛ с "Александрией".

Билеты стоят 40 гривен. Их можно приобрести только онлайн. Арену разрешено заполнить на 50% - 3 500 мест.

Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности. Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

Напомним, что матч "Александрия"- "Шахтер" состоится 25 апреля на стадионе "Ника" в Александрии. Начало – 17.00.