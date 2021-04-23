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Кане: Не сумев стать чемпионом, Ворскла хочет финишировать в тройке лучших

Премьер-лига
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Амбициозные планы полтавчан озвучил Ибрахим Кане

Кане: Не сумев стать чемпионом, Ворскла хочет финишировать в тройке лучших

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане в интервью малийскому изданию Bamada рассказал о перипетиях борьбы в чемпионате Украины.

"Конечно, я ожидаю от "Ворсклы" хороших результатов в чемпионате, думаю, сейчас мы на правильном пути. Команда амбициозна и готова двигаться вперед.

Задача "Ворсклы" - стать чемпионом в этом году, но с учетом отставания от "Динамо", это будет сложно.

Несмотря ни на что, я сохраняю оптимизм, потому что в футболе возможно все. Не сумев стать чемпионом, мы хотим финишировать в тройке лучших. Я думаю, что у нас хороший задел для этого.

В команде хорошая атмосфера, и мы более чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы финишировать на подиуме", - сказал Кане.

Напомним, что на данный момент "Ворскла" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ с 37 очками.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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