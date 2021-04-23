Кане: Не сумев стать чемпионом, Ворскла хочет финишировать в тройке лучших

Полузащитник " Ворсклы " Ибрахим Кане в интервью малийскому изданию Bamada рассказал о перипетиях борьбы в чемпионате Украины.

"Конечно, я ожидаю от "Ворсклы" хороших результатов в чемпионате, думаю, сейчас мы на правильном пути. Команда амбициозна и готова двигаться вперед.

Задача "Ворсклы" - стать чемпионом в этом году, но с учетом отставания от "Динамо", это будет сложно.

Несмотря ни на что, я сохраняю оптимизм, потому что в футболе возможно все. Не сумев стать чемпионом, мы хотим финишировать в тройке лучших. Я думаю, что у нас хороший задел для этого.

В команде хорошая атмосфера, и мы более чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы финишировать на подиуме", - сказал Кане.