Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кане: Не сумев стать чемпионом, Ворскла хочет финишировать в тройке лучших
Амбициозные планы полтавчан озвучил Ибрахим Кане
vorskla.com.ua
Полузащитник "
"Конечно, я ожидаю от "Ворсклы" хороших результатов в чемпионате, думаю, сейчас мы на правильном пути. Команда амбициозна и готова двигаться вперед.
Задача "Ворсклы" - стать чемпионом в этом году, но с учетом отставания от "Динамо", это будет сложно.
Несмотря ни на что, я сохраняю оптимизм, потому что в футболе возможно все. Не сумев стать чемпионом, мы хотим финишировать в тройке лучших. Я думаю, что у нас хороший задел для этого.
В команде хорошая атмосфера, и мы более чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы финишировать на подиуме", - сказал Кане.
Напомним, что на данный момент "Ворскла" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ с 37 очками.
Популярное сейчас
- Верес будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ
- Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией
- Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну
- Цыганык: В 2016 группа людей в Шахтере смогла убедить Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО