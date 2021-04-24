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Вратарь Колоса заразился коронавирусом
Игрок пропустил матч с "Ворсклой"
В матче 23-го тура УПЛ "Колос" принял "Ворсклу". За команду Костышына не сыграл основной вратарь команды Евгений Волынец.
Стало известно, что игрок сдал позитивный тест на коронавирус. Болезнь у вратаря протекает без симптомов.
В текущем сезоне Волынец сыграл за "Колос" 18 матчей, 9 из которых вратарь отстоял на ноль. Согласно данным Transfermarkt, цена игрока составляет 700 тыс. евро.
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Источник:Sport.ua
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