Вратарь Колоса заразился коронавирусом

В матче 23-го тура УПЛ "Колос" принял "Ворсклу". За команду Костышына не сыграл основной вратарь команды Евгений Волынец.

Стало известно, что игрок сдал позитивный тест на коронавирус. Болезнь у вратаря протекает без симптомов.

В текущем сезоне Волынец сыграл за "Колос" 18 матчей, 9 из которых вратарь отстоял на ноль. Согласно данным Transfermarkt, цена игрока составляет 700 тыс. евро.