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Вратарь Колоса заразился коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок пропустил матч с "Ворсклой"

Вратарь Колоса заразился коронавирусом

Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ "Колос" принял "Ворсклу". За команду Костышына не сыграл основной вратарь команды Евгений Волынец.

Стало известно, что игрок сдал позитивный тест на коронавирус. Болезнь у вратаря протекает без симптомов.

В текущем сезоне Волынец сыграл за "Колос" 18 матчей, 9 из которых вратарь отстоял на ноль. Согласно данным Transfermarkt, цена игрока составляет 700 тыс. евро.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport.ua

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