  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отрыв Динамо от Шахтера становится неприличным. Александрия - Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отрыв Динамо от Шахтера становится неприличным. Александрия - Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча "Александрия" - "Шахтер", 23-й тур УПЛ, 25.04.2021

Отрыв Динамо от Шахтера становится неприличным. Александрия - Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Александрия".

В 23-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" имел последний шанс навязать "Динамо" борьбу за чемпионство, но это в "горняков" не получилось.

Первый тайм между командами был ровным, однако перед самым перерывом команда Шарана забила с пенальти. Голом на 44-й минуте отметился Гречишкин. Выйдя после перерыва, "Александрия" не остановилась, и уже на 54-й минуте забила силами Шастала. Луиш Каштру пытался повлиять на игру заменами, но это у тренера не получилось.

Александрия - Шахтер 2:0

Голы: Гречишкин (44), Шастал (54)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
25.04.2021 в 20:21
До неприличного ещё 12 очков....
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 20:10
Интересно, почему в этом видео нет момента с травмой Бондаря?
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 20:00
В першій лізі інтрига більша ніж в УПЛ.
Ответить
+1
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2021 в 19:57
Навпаки, відрив стає пристойним - великим та заслуженим!
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 19:54
Та забил Шахтёр на ту Александрию. Знает что второе место не отдаст, а остальное пофиг.
Ответить
+2
-4
Чернышев (Tegusi)
25.04.2021 в 19:58
Футбольна бездарність з Хмельницька рулить.
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 20:01
Лікуйся, талант.
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...