Отрыв Динамо от Шахтера становится неприличным. Александрия - Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Александрия".

В 23-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" имел последний шанс навязать "Динамо" борьбу за чемпионство, но это в "горняков" не получилось.

Первый тайм между командами был ровным, однако перед самым перерывом команда Шарана забила с пенальти. Голом на 44-й минуте отметился Гречишкин. Выйдя после перерыва, "Александрия" не остановилась, и уже на 54-й минуте забила силами Шастала. Луиш Каштру пытался повлиять на игру заменами, но это у тренера не получилось.

Александрия - Шахтер 2:0

Голы: Гречишкин (44), Шастал (54)