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Отрыв Динамо от Шахтера становится неприличным. Александрия - Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча "Александрия" - "Шахтер", 23-й тур УПЛ, 25.04.2021
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Александрия".
В 23-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" имел последний шанс навязать "Динамо" борьбу за чемпионство, но это в "горняков" не получилось.
Первый тайм между командами был ровным, однако перед самым перерывом команда Шарана забила с пенальти. Голом на 44-й минуте отметился Гречишкин. Выйдя после перерыва, "Александрия" не остановилась, и уже на 54-й минуте забила силами Шастала. Луиш Каштру пытался повлиять на игру заменами, но это у тренера не получилось.
Александрия - Шахтер 2:0
Голы: Гречишкин (44), Шастал (54)
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