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УАФ сообщил о замене арбитра на перенесенный матч 10-го тура Олимпик - Заря
На указанный поединок назначен Николай Балакин
Комитет арбитров УАФ сообщил о замене арбитра матча 10-го тура украинской Премьер-лиги ФК "Олимпик" - ФК "Заря", Дмитрия Кривушкина, в связи с семейными обстоятельствами последнего. На указанный матч назначен арбитр Николай Балакин.
10-й тур
28 апреля
17:00 "Олимпик" - "Заря". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Арановський Е.А. (Киев).
18-й тур
19:00 "Львов" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.).
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