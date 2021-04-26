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УАФ сообщил о замене арбитра на перенесенный матч 10-го тура Олимпик - Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

На указанный поединок назначен Николай Балакин

УАФ сообщил о замене арбитра на перенесенный матч 10-го тура Олимпик - Заря

Новина українською

Комитет арбитров УАФ сообщил о замене арбитра матча 10-го тура украинской Премьер-лиги ФК "Олимпик" - ФК "Заря", Дмитрия Кривушкина, в связи с семейными обстоятельствами последнего. На указанный матч назначен арбитр Николай Балакин.

10-й тур

28 апреля

17:00 "Олимпик" - "Заря". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Арановський Е.А. (Киев).

18-й тур

19:00 "Львов" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.).

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
26.04.2021 в 12:51
Хотят засудить Зорьку, что бы серебро у кротов не отобрала.
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+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
26.04.2021 в 12:49
У нас новый арбитр ВАА появился
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