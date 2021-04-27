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Хавбек Руха перед дерби с Львовом: Стремимся быть во Львове командой номер один
Львовское дерби состоится в среду
fcrukh.com
Игрок "
"Нас ожидает очень хорошая игра, ведь "Львов" сейчас демонстрирует качественный футбол.
Мы готовы к этому противостоянию. С каждым днем все больше работаем над своими ошибками. Совершенствуем свои сильные стороны.
Настраиваемся очень серьезно на этот матч. Все прекрасно понимают, что такое дерби. На такие поединки даже не нужно дополнительно настраиваться. Это принципиальная игра.
Стремимся получить три очка, тем более, для нас сейчас каждый балл на вес золота. В нашем коллективе очень хорошая атмосфера. Все понимают, что нужно сделать все для того, чтобы сохранить прописку в УПЛ, но волнения у нас нет.
Лично для меня поединки против "Львова" - особенные. Это всегда принципиальные матчи. Хотелось бы завершить чемпионат выше, чем "Львов". Стремимся быть во Львове командой номер один", - сказал Притула.
Напомним, что матч "Львов" - "Рух" состоится в среду 28 марта и начнется в 19:00.
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