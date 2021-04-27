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Хавбек Руха перед дерби с Львовом: Стремимся быть во Львове командой номер один

Премьер-лига
(2 голосов)

Львовское дерби состоится в среду

Хавбек Руха перед дерби с Львовом: Стремимся быть во Львове командой номер один

fcrukh.com

Новина українською

Игрок "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Львовом".

"Нас ожидает очень хорошая игра, ведь "Львов" сейчас демонстрирует качественный футбол.

Мы готовы к этому противостоянию. С каждым днем ​​все больше работаем над своими ошибками. Совершенствуем свои сильные стороны.

Настраиваемся очень серьезно на этот матч. Все прекрасно понимают, что такое дерби. На такие поединки даже не нужно дополнительно настраиваться. Это принципиальная игра.

Стремимся получить три очка, тем более, для нас сейчас каждый балл на вес золота. В нашем коллективе очень хорошая атмосфера. Все понимают, что нужно сделать все для того, чтобы сохранить прописку в УПЛ, но волнения у нас нет.

Лично для меня поединки против "Львова" - особенные. Это всегда принципиальные матчи. Хотелось бы завершить чемпионат выше, чем "Львов". Стремимся быть во Львове командой номер один", - сказал Притула.

Напомним, что матч "Львов" - "Рух" состоится в среду 28 марта и начнется в 19:00.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Остап Притула
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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AndrewGreen (Lviv)
27.04.2021 в 19:06
Забув Остап хто його виховав
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0
0
III (Lviv) (Львів)
27.04.2021 в 18:33
От жеж, непорозуміння два. Першими у Львові можуть бути лише Карпати.
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0
-2


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