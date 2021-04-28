Иванисеня: Заря еще не забронировала за собой третье место в УПЛ

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от предстоящего поединка против "Олимпика".

"Всегда тяжело с одним соперником играть два матча подряд. Они, как и мы, будут разбирать ошибки. Мы готовимся и нам нужны три очка.

Тяжело когда ты будешь играть через два дня на третий. На то у нас есть медицинский персонал и массажисты, которые прилагают усилия, чтобы команда как можно быстрее восстановилась. Тяжелых тренировок не было, поскольку уже совсем скоро игра. Мы больше уделили внимание восстановлению.

Мы еще третье место за собой не забронировали, поэтому будем идти от игры к игре, добывать по 3 очка, а дальше посмотрим", - сказал Иванисеня.