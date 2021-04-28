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Калитвинцев о травме Каргбо: В эпизоде не было подлости, два человека шли по-мужски на мяч

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард Олимпика получил серьезную травму, а голкипер Зари - красную карточку

Калитвинцев о травме Каргбо: В эпизоде не было подлости, два человека шли по-мужски на мяч

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал травму Ибраима Каргбо, которую форвард получил в матче 20-го утра УПЛ с "Зарей" (2:1).

"Это был эпизод, ничего там умышленного не было, это моя субъективная точка зрения. То, что произошло, показало, что обе команды были готовы бороться. Здесь не было никакой подлости. Этот момент показывает накал.

Удаление в данном эпизоде? Без агрессии в футбол не играют, был спорный мяч в динамике. Не хотелось бы разбирать сам момент, самое главное – не было подлости. Два человека шли по-мужски на мяч, но так произошло", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что у игрока был диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
28.04.2021 в 22:02
Адекватный комментарий. Осталось разобраться, за что вратарь красную получил? Но этот вопрос явно не к Калитвинцеву.
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 22:42
как за ЧТО? надо было что бы ОЛИМПИК выиграл-и гол отменили тоже поэтому- БАЛАКИН с бабаками и лучи незабыл отстегнуть
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