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Калитвинцев о травме Каргбо: В эпизоде не было подлости, два человека шли по-мужски на мяч
Форвард Олимпика получил серьезную травму, а голкипер Зари - красную карточку
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал
"Это был эпизод, ничего там умышленного не было, это моя субъективная точка зрения. То, что произошло, показало, что обе команды были готовы бороться. Здесь не было никакой подлости. Этот момент показывает накал.
Удаление в данном эпизоде? Без агрессии в футбол не играют, был спорный мяч в динамике. Не хотелось бы разбирать сам момент, самое главное – не было подлости. Два человека шли по-мужски на мяч, но так произошло", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что у игрока был диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей.
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