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Маркевич: Матчи за выживание всегда очень насыщенные и нервные

Премьер-лига
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Наставник "азовцев" - о предстоящем матче со "Львовом"

Маркевич: Матчи за выживание всегда очень насыщенные и нервные

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча против "Львова" в 24-м туре УПЛ.

"Всегда эти игры за выживание очень насыщенные и нервные. Будет игра. Мы будем играть в свой футбол и это наше основное кредо, мы от него не отступаем. Так можно сохранить свое лицо. Очень хорошо, что все в строю и все готовы к бою", - передает слова Маркевича Футбол NEWS.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Львов" пройдет 2 мая и начнется в 17:00. Добавим, что после 23-х туров в турнирной таблице Премьер-лиги "азовцы" находятся на 10-м, в активе клуба 22 балла. "Львов" набрав 25 зачетных пунктов занимает 9-ю позицию.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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