Маркевич: Матчи за выживание всегда очень насыщенные и нервные

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча против "Львова" в 24-м туре УПЛ.

"Всегда эти игры за выживание очень насыщенные и нервные. Будет игра. Мы будем играть в свой футбол и это наше основное кредо, мы от него не отступаем. Так можно сохранить свое лицо. Очень хорошо, что все в строю и все готовы к бою", - передает слова Маркевича Футбол NEWS.