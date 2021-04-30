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Маркевич: Матчи за выживание всегда очень насыщенные и нервные
Наставник "азовцев" - о предстоящем матче со "Львовом"
Фото: Footballua.tv
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча против "Львова" в 24-м туре УПЛ.
"Всегда эти игры за выживание очень насыщенные и нервные. Будет игра. Мы будем играть в свой футбол и это наше основное кредо, мы от него не отступаем. Так можно сохранить свое лицо. Очень хорошо, что все в строю и все готовы к бою", - передает слова Маркевича Футбол NEWS.
Напомним, что матч "Мариуполь" - "Львов" пройдет 2 мая и начнется в 17:00. Добавим, что после 23-х туров в турнирной таблице Премьер-лиги "азовцы" находятся на 10-м, в активе клуба 22 балла. "Львов" набрав 25 зачетных пунктов занимает 9-ю позицию.
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