Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

UA-Футбол формирует символическую сборную 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой на этот раз будут трое игроков "Динамо", по два представителя "Зари" и "Ингульца", а также футболисты "Львова", "Колоса", "Руха" и "Шахтера".

Мацапура - Кендзера, Махмутович, Балан - Караваев, Богданов, Буяльский, Кочергин, Бойчук - Дентиньо, Ситчинава

Вратарь

Дмитрий Мацапура ("Заря"). При других обстоятельствах 21-летний голкипер вряд ли оказался бы в основе луганской команды. Но Никола Василь дисквалифицирован, а у Никиты Шевченко наверняка были какие-то проблемы со здоровьем, если он даже не попал в заявку. Поэтому в игре против "Миная" в рамку стал третий в иерархии вратарь "Зари". Учитывая уровень соперника, ожидалось, что у Дмитрия будет мало работы. Но "Минай" создал немало проблем фавориту, поэтому в Мацапуры была прекрасная возможность доказать тренерскому штабу, что он может на него рассчитывать в непростой момент.

Защитники

Томаш Кендзера ("Динамо"). "Ворскла" умеет контратаковать, используя скорость и технику своих фланговых игроков. Поскольку из-за травмы отсутствует Пердута, то акцент делался на Якубу, которому регулярно пытался помогать сначала Альюн, после перерыва Ребенок. Но Кендзера стоял стеной и наглухо закрыл свой фланг, да еще и активно помогал Александру Караваеву в атаке.

Энес Махмутович ("Львов"). "Мариуполь" в противостоянии с командой Анатолия Бессмертного был весьма активным и постоянно атаковал штрафную гостей. Но возвращение после дисквалификации Махмутовича, который является капитаном команды, добавило обороне "Львова" надежности. Ну и нельзя не отметить фактор решающего гола, который люксембуржец забил на последних минутах. "Львов" из откровенного аутсайдера превратился в крепкого середняка и уже решил вопрос сохранения места в элите.

Денис Балан ("Ингулец"). Да, мы знаем, что Денис в игре против "Олимпика" играл справа. Но на этот раз в туре левые защитники проявили себя не так активно, как правые, так что в нашей символической сборной Балан получит место на левом фланге, где он, кстати, периодически используется Лавриненко. Что касается непосредственно игры, то Балан не позволил сопернику разгуляться на его фланге, а еще сам ассистировал Ситчинаве, когда тот забил второй гол.

Полузащитники

Андрей Богданов ("Колос"). Отличная игра в центре поля этого полузащитника позволила коваливский команде уверенно провести матч против одного из главных конкурентов в борьбе за четвертое место - "Десны". Именно Богданов выполнил результативный пас на Петрова, когда тот забил первый мяч. Мог и сам отличиться, но после его удара мяч сотряс штангу. В конце концов, именно после замены Андрея из-за травмы черниговцы перехватили инициативу и спаслись от поражения.

Александр Караваев ("Динамо"). Именно за такие матчи его и приглашали в столицу. Да, он не такой "тонкий" игрок как Цыганков, но он, пожалуй, превосходит Виктора в усердия и настойчивости. Его рывки к мячу, когда казалось, что он уже покинет пределы поля, в итоге трансформировались в результативные передачи на Буяльского и Родригеса. Еще один ассист он оформил, быстро сориентировавшись в ситуации.

Виталий Буяльский ("Динамо"). Главный герой 24-го тура. Хет-трик за 25 минут позволил легко победить всегда неуступчивую "Ворсклу". Видимо, так на Виталия повлиял вызов от Андрея Шевченко на подготовительные сборы национальной команды. К показателю результативности прошлого сезона еще далеко (сейчас пять мячей, в прошлом году было девять), но при нынешней форме не удивимся, если в итоге Виталий повторить достижение. Ну и напомним, что в рейтинге динамовских бомбардиров он обошел Алиева, Максимова и Гармаша.

Владислав Кочергин ("Заря") много не попадает в створ, но именно его постоянная нацеленность на ворота позволяет луганчанам вырывать победы в таких матчах, как против "Миная". Бильярдный удар со средней дистанции под конец поединка позволил "Заре" максимально приблизиться к завоеванию бронзовых наград.

Богдан Бойчук ("Рух"). Львовяне проиграли первый тайм поединка с "Александрией", но благодаря мощному дебюту после перерыва одержали победу, которая оставляет их в Премьер-лиге на следующий сезон. Богдан стал мотором команды, именно он ассистировал Притуле на 52-й минуте и почти сразу сам забил в ворота Юрия Панькова, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "Руха".

Форварды

Дентиньо ("Шахтер"). Да, "Днепр-1" может винить только себя в поражении от "Шахтера". Две досадные ошибки привели к двум пропущенным голам. Но ими еще нужно было воспользоваться. Дентиньо это сделал идеально - сначала забил сам, потом вывел на пустые ворота Тете.

Ника Ситчинава ("Ингулец"). За два тура до финиша вылететь из элиты могут еще четыре клуба. Но самые малые шансы на неудачу у петровцев. А все благодаря уверенной победе над "Олимпиком", которой бы не было без грузинского форварда. Он сначала ассистировал Янакову, а затем сам забил классный гол обводным ударом под штангу.

Тренер

Сергей Лавриненко ("Ингулец"). Петровская команда приехала в гости к "Олимпику", который на неделе обыграл "Зарю". То есть дончане наконец почувствовали положительные эмоции и стремились решить задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе. Подопечные Калитвинцева действительно неплохо начали игру, но "Ингулец" спокойно отбил натиск, а затем нанес ответный удар. Такой сильный, что в итоге получился разгром. Математические шансы, что "Ингулец" вылетит, все еще остаются, но Сергею Лавриненко, похоже, удалось удержать команду в когорте лучших.