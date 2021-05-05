Паст: Считаю, что в Пасху футболистам нужно давать выходной

Голкипер " Десны " Евгений Паст рассказал о том, как он отпраздновал Пасху и выразил мнение, что в этот праздник футболистам нужно дать выходной.

- Как отпраздновал Пасху?

- Отпраздновал с семьей, в принципе, как всегда, каждый год стараюсь праздновать Пасху с семьей. Утром сходили в церковь и в обед поехали на пикник на природу. В церкви было немало людей, но все карантинные нормы были соблюдены, я стоял на улице, внутрь не заходил. Мы были с детьми, поэтому решили не заходить в церковь, а стоять возле нее. На пикнике под Черниговом были, у нас немало хороших мест, куда можно съездить и отдохнуть, природа красивая. Набрал где-то грамм 700, поэтому сейчас надо сбрасывать (смеется - прим).

- По твоему мнению, это нормально проводить матчи в такой большой христианский праздник?

- Как показывает практика, это не первый раз, года два назад я тоже помню, как мы играли, но видите, как у нас календарь сократили из-за требований сборной Украины. Думаю, что если бы оставили тот календарь, который был, то возможно бы перенесли эти даты матчей на понедельник. Считаю, что в такой праздник нужно давать выходной, чтобы люди смогли его провести с семьей, но так поставили матчи, поэтому нам больше ничего остается, кроме того, чтобы играть. Однако мое мнение, что лучше проводить это время с семьей.

- Насколько часто в своей карьере ты играл футбол именно на Пасху?

- Было часто такое, я помню, что еще в "Черноморце" даже такое было.