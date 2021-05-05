Заре исполнилось 98 лет

Сегодня, 5 мая, луганская " Заря " празднует свой День рождения.

Именно в этот день 98 лет назад (в 1923 году) при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской "Зари".

На протяжении своей истории клуб выступал под названиями "Металлист", "Дзержинец", "Трудовые резервы" и "Заря-МАЛС". Наивысшим достижением команды в истории стал титул чемпиона СССР 1972 года. Дважды в 1974 и 1975 годах "Заря" играла в финалах Кубка СССР, кроме того клуб трижды получал титул чемпиона УССР.

Высшим достижением луганского клуба в элитном чемпионате Украины является бронза в сезонах УПЛ 2016/2017 и 2019/20. В сезоне 2015/2016 луганчане играли в финале Кубка Украины. В нынешнем розыгрыше команда также вышла в финал, где поспорит за трофей с "Динамо".

Команда также по разу выиграла Первую и Вторую лиги Украины.