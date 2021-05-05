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Ахметов: Надеюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда в Украине наступит мир и мы вернемся в Донецк

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Шахтера признался в любви к Донецку

Ахметов: Надеюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда в Украине наступит мир и мы вернемся в Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о своих чувствах к Донецку, который на данный момент оккупирован Россией.

"То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке.

Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные.

Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра – "Шахтер" – "Динамо" (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов", - сказал Ахметов.

Отметим, что на данный момент "Шахтер" базируется и играет в Киеве. Также ранее "горняки" играли во Львове и Харькове.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.05.2021 в 21:49
"Воздух в Донецке самый чистый и люди там прекрасные" (с) Это он про коллаборантов и смог от заводов?
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+1
0
ioan-lutsk (Луцьк)
05.05.2021 в 21:44
Во-во... дайте прочитати цей комент Рінату, він сам це, напевно, уже усвідомив.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 21:08
Если бы ты любил Донецк, ты бы его защищал как патриот а не сливал россиянам как сцыкливый урка.
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+9
0


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