Ахметов: Надеюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда в Украине наступит мир и мы вернемся в Донецк

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов рассказал о своих чувствах к Донецку, который на данный момент оккупирован Россией.

"То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке.

Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные.

Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра – "Шахтер" – "Динамо" (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов", - сказал Ахметов.