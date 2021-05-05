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Ахметов: Надеюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда в Украине наступит мир и мы вернемся в Донецк
Президент Шахтера признался в любви к Донецку
Президент "
"То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке.
Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные.
Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра – "Шахтер" – "Динамо" (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов", - сказал Ахметов.
Отметим, что на данный момент "Шахтер" базируется и играет в Киеве. Также ранее "горняки" играли во Львове и Харькове.
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