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Скрипник: Решили задачу, которую ставили перед собой на сезон, и сделали шаг вперед
У луганчан еще есть финал Кубка
фото - ФК Зоря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Днепром-1" в
"С большим уважением относимся ко всем соперникам, и "Днепр-1", который выделяется во втором круге качественным футболом, был тем, против кого будет трудно, мы это понимали.
Мне кажется, игра была до гола. Обе команды очень сконцентрировано играли, возможно, оглядываясь на свои ворота. Решающая ошибка могла привести к краху любой из команд. Поэтому мои комплименты парням.
Так совпало, что сегодня день рождения клуба, с чем мы всех приветствуем, и бронзовые награды являются подарком для них. Мы благодарны всем болельщикам, фанатам, которые нас и критикуют, и любят. Это все футбольная жизнь. Ради таких игр приятно работать.
Мы всегда смотрим в будущее. У нас еще есть финал Кубка, который мы хотим, чтобы был действительно финалом. Это может быть вишенка на торте в этом нашем сезоне.
За весь сезон могу сказать комплименты, ведь мы начали с двух поражений, а уже за тур до финиша решили задачу, которую ставили перед собой. У нас есть шаг вперед – попадание в финал Кубка.
Поэтому сезон продолжается, и будем стараться держать концентрацию, которая была сегодня, чтобы через неделю дать бой "Динамо" в финале Кубка", – сказал Скрипник.
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