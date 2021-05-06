Забарный: В первую очередь у Динамо идет организации игры в обороне, а потом атака

Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал ничью с "Мариуполем" (0:0) в 25-м туре УПЛ.

- Не скажу, что мы устали. Мы точно так же готовилась, привыкли к такому ритму. Это футбол, так получилось, что сегодня (5 мая - прим) сыграли 0:0, не получилось забить. Но ничего, мы не расстраиваемся, двигаемся дальше.



Мы знали, что будет тяжелая игра. Поле было сухое, местами даже очень. Было сложно его контролировать. Мы готовились к этому, знали, что так будет. Но получилось, как получилась.



- За последние 6 матчей пропустили только один гол. Это говорит о качестве обороны и вратаря "Динамо"?

- У нас в первую очередь идет организации игры в обороне, а потом атака. Каждая игра важная и мы приезжаем на матч только побеждать.



- Говорят, что матч с "Колосом" не будет ничего решать, ведь у вас впереди финал Кубка Украины против "Зари"...

- Через "Колос" мы будем готовиться к "Заре". В каждом матче мы отдаемся на 100%. Мы не едем туда, чтобы отыграть, мы едем туда выигрывать, – сказал Забарный.

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится 13 мая в Тернополе. Начало в 19:00.