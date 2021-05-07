"Я тебе ушки подрежу" - Суркис рассказал, как он мотивирует Миколенко

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал, от игры какого футболиста своего клуба он получает наибольшее удовольствие.

"Я огромное удовольствие получаю от игры Миколенко. Я к нему всегда отношусь критично, даже если он хорошо играет.

Захожу в раздевалку и говорю ему: "Я тебе ушки подрежу". Он говорит: "Что я уже не так сделал?". Отвечаю: "На всякий случай. Чтобы в следующем матче играл лучше".

Он молодой. На моих глазах вырос и ворвался в первую команду", - рассказал Суркис.