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"Я тебе ушки подрежу" - Суркис рассказал, как он мотивирует Миколенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Чудесная мотивация от президента Динамо

"Я тебе ушки подрежу" - Суркис рассказал, как он мотивирует Миколенко

glavcom.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, от игры какого футболиста своего клуба он получает наибольшее удовольствие.

"Я огромное удовольствие получаю от игры Миколенко. Я к нему всегда отношусь критично, даже если он хорошо играет.

Захожу в раздевалку и говорю ему: "Я тебе ушки подрежу". Он говорит: "Что я уже не так сделал?". Отвечаю: "На всякий случай. Чтобы в следующем матче играл лучше".

Он молодой. На моих глазах вырос и ворвался в первую команду", - рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 00:20
Хорошо что только ушки.
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таврия19752009 (симферополь)
08.05.2021 в 00:02
Браток из 90 х.видно так с братом людей пытали раньше
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