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"Я тебе ушки подрежу" - Суркис рассказал, как он мотивирует Миколенко
Чудесная мотивация от президента Динамо
glavcom.ua
Президент "
"Я огромное удовольствие получаю от игры Миколенко. Я к нему всегда отношусь критично, даже если он хорошо играет.
Захожу в раздевалку и говорю ему: "Я тебе ушки подрежу". Он говорит: "Что я уже не так сделал?". Отвечаю: "На всякий случай. Чтобы в следующем матче играл лучше".
Он молодой. На моих глазах вырос и ворвался в первую команду", - рассказал Суркис.
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